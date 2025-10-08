Doi adolescenți au fost reținuți, în urma altercației din zona Bisericii Sârbești din Arad

Please follow and like us:

La data de 7 octombrie a.c., în jurul orei 21.23, polițiștii Biroului de Ordine Publică au fost sesizați despre o altercație între mai multe persoane, pe strada Academia Teologică, în urma căreia 3 persoane au fost rănite și transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Din cercetările efectuate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale a reieșit că 4 tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 23 de ani, pe fondul unui conflict spontan, s-ar fi agresat reciproc, în agresiune fiind folosite și două obiecte ascuțite, care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

În baza probatoriului administrat, doi tineri de 16, respectiv 18 ani, au fost reținuți, pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate, sub supravegherea procurorului de caz, într-un dosar penal, întocmit pentru lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, în vederea stabilirii stării de fapt și luării măsurilor legale care se impun.