Doi șoferi depistaţi de polițiștii de frontieră conducând ilegal, la Nădlac

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac au depistat, în cadrul activităților de control, doi cetățeni români care conduceau autovehicule în condiții ilegale.

În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac au efectuat controale aleatorii și nesistematice pe căile de comunicații din apropierea frontierei. În cadrul acestora, au fost oprite pentru control două autoturisme înmatriculate în România, conduse de doi cetățeni români în vârstă de 36, respectiv 37 de ani.

La controlul specific, persoanelor în cauză li s-a solicitat să prezinte, pe lângă documentele de identitate și permisele de conducere.

În urma verificărilor efectuate, colegii noștri au constatat că unul dintre şoferi a prezentat un document ce nu îndeplinea condițiile de formă și fond ale unuia autentic, acesta fiind fals, iar celălalt avea dreptul de a conduce suspendat.

Cu ocazia aspectelor constate, persoanelor în cauză li s-a întrerupt călătoria, fiind conduse la sediul sectorului pentru efectuarea cercetărilor.

Astfel, polițiștii de frontieră au demarat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de uz de fals și conducerea a unui vehicul fără permis de conducere, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.