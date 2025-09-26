Doi tineri din Sântana, reținuți după un furt de zeci de mii de euro

Please follow and like us:

Polițiștii orașului Sântana au identificat doi tineri, de 19 și 22 de ani, ambii din localitate, bănuiți că, în noaptea de 21 spre 22 septembrie a.c., ar fi pătruns într-un imobil din Sântana, de unde ar fi sustras sume importante de bani și bunuri de valoare.

Potrivit anchetatorilor, cei doi ar fi plecat din locuință cu 21.000 de euro, bijuterii în valoare de aproximativ 5.000 de euro și 25.000 de lei. În urma administrării probatoriului, tinerii au fost reținuți pentru 24 de ore, o parte din prejudiciu fiind recuperată.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, într-un dosar penal deschis pentru furt calificat.