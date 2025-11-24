Doi vatmani și doi dispeceri, găsiți vinovați în cazul tramvaiului care a circulat singur prin Arad

Please follow and like us:

Doi vatmani și doi dispeceri ar fi vinovați în cazul tramvaiului care, în urmă cu o lună, a circulat singur pe o distanță de peste 500 de metri, în orașul Arad, și a provocat coliziunea cu o mașină și un alt tramvai, incident în urma căruia șapte persoane au ajuns la spital.

Directorul Companiei de Transport Public (CTP) Arad, Claudiu Godja, a declarat luni, pentru AGERPRES, că raportul preliminar al anchetei interne arată că patru persoane au fost implicate în manevre în incinta depoului din care tramvaiul a pornit singur și a traversat una dintre cele mai aglomerate intersecții din oraș, din zona UTA, iar mai departe a parcurs sute de metri pe Calea Aurel Vlaicu, o arteră, de asemenea, intens circulată.

‘Tramvaiul se afla cu pantograful ridicat, dar pe un segment al firului pe care nu era tensiune, motiv pentru care a fost împins cu ajutorul unui alt vagon către porțiunea de fir alimentată cu energie electrică. În momentul în care tramvaiul a fost realimentat, acesta a pornit singur. Cercetarea internă vizează doi vatmani și doi dispeceri implicați în aceste manevre’, a precizat Godja.

El a precizat că cei patru angajați au rămas pe aceleași posturi, până la finalizarea anchetei Poliției, care face cercetări pentru vătămare corporală din culpă.

Referitor la pagubele provocate în urma accidentului, directorul CTP a arătat că tramvaiul care a circulat fără vatman este din anii ’60 și nu merită reparat, pentru că ar fi costuri prea mari. În schimb, tramvaiul de generație nouă model Imperio Civitas, cel care a fost lovit în spate, se află în fabrica de la Arad pentru reparații și ar urma să fie repus în circulație la începutul anului viitor. Costurile cu reparațiile nu au fost încă stabilite, dar conducerea CTP speră să nu depășească 10.000 de euro.

Accidentul a avut loc în 22 octombrie, iar șapte persoane, între care un minor, au fost transportate la spital.