Două expoziții tematice „Epidemiile în istoria Țărilor Române

Complexul Muzeal Arad, în parteneriat cu Arhivele Naționale ale României și Asociația Dar Development, cu sprijinul Departamentului pentru Relații Interetnice (DRI) din cadrul Secretariatului General al Guvernului, organizează două expoziții tematice dedicate impactului epidemiilor: „Epidemiile în istoria Țărilor Române. Mărturii documentare” și „Pandemiile și epidemiile trecutului. Provocări de comunicare multilingvă”.

Deschiderea celor două expoziții va avea loc miercuri, 4 februarie 2026, la ora 13.00, la Complexul Muzeal Arad (Palatul Cultural – Piața George Enescu nr. 1, intrarea dinspre Parcul Copiilor).

Evenimentul se va desfășura în prezența domnului Thomas Șindilariu, Subsecretar de Stat în cadrul Departamentului pentru Relații Interetnice al Secretariatului General al Guvernului, a domnului dr. Claudiu-Victor Turcitu, cercetător în cadrul Arhivelor Naționale ale României, precum și a autorităților județene și a conducerii Complexului Muzeal Arad.

„Expoziția organizată la Complexul Muzeal Arad se dorește a fi o călătorie în trecutul spațiului românesc, menită să evidențieze modul în care evenimentele medicale majore – epidemiile și pandemiile – au modelat și schimbat viața socială, economică și culturală”, a declarat Bogdan Blaga, directorul adjunct al Complexului Muzeal Arad.

Text oferit de organizatorii expoziției:

„Arhivele Naționale, depozitare ale memoriei trecutului, păstrează mărturii arhivistice ale istoriei Țărilor Române încă din veacul al XII-lea. Documentele, prin conținutul lor, oferă exemplele atât de necesare, care demonstrează că omenirea a mai parcurs crize epidemice, crize care, mai devreme sau mai târziu, au fost depășite.

Epidemii importante ce au cuprins actualul teritoriu al României – de la ciuma „lui Caragea Vodă”, la epidemia de holeră care a făcut ravagii în secolul al XIX-lea, până la epidemiile de varicelă, tifos exantematic și gripă spaniolă, care a lovit spre finalul unui Primului Război Mondial – vor fi surprinse în documentele expuse și înainte de crearea statului național român. Cum s-au luptat instituțiile vremii cu aceste boli, multe prea puțin cunoscute la vremea lor, care au fost metodele de stopare a răspândirii și de tratament a bolilor epidemice, ce urme au lăsat în societate constituie tot atâtea întrebări ale căror răspunsuri le regăsim în conținutul documentelor.

De asemenea, cu sprijinul Departamentului pentru Relații Interetnice (DRI) din cadrul Secretariatului General al Guvernului expoziția, foto-documentară este completată cu alte mărturii documentare ce surprind aspecte de comunicare multilingvă din timpul pandemiilor și epidemiilor trecutului”.

Cele două expoziții tematice dedicate impactului epidemiilor vor rămâne deschise la Complexul Muzeal Arad (Palatul Cultural – Piața George Enescu, nr. 1, intrarea dinspre Parcul Copiilor) până duminică, 22 februarie 2026.

Program de vizitare:

Marți – Duminică: 09.00 – 17.00 (ultima intrare: ora 16.30)