Două spitale din județul Arad au raportat infecții asociate asistenței medicale, în acest an. Sute de cazuri sunt la Spitalul Județean

Please follow and like us:

Două spitale dintre cele 15 existente în județul Arad au raportat, în acest an, infecții asociate asistenței medicale, potrivit celui mai recent raport al Direcției de Sănătate Publică Arad, publicat pe site-ul Prefecturii. Cele mai multe cazuri – peste 540 – au fost înregistrate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad (SCJU), cea mai mare unitate sanitară din județ. Spitalul Orășenesc Ineu a raportat 30 de cazuri.

Conform DSP, în perioada octombrie – noiembrie au fost efectuate controale la patru dintre cele șapte spitale publice din județ și la toate cele opt spitale private, în urma unui ordin emis de prefect pe 3 octombrie. Verificările au vizat normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate actului medical.

Trei unități sanitare de stat – Spitalul de Psihiatrie Mocrea, Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaș și Spitalul de Recuperare Dezna – nu au fost controlate, deoarece în acestea se desfășurau alte acțiuni tematice dispuse de Ministerul Sănătății.

Raportul arată că doar două spitale din județ au raportat infecții nosocomiale în acest an: SCJU și Spitalul Orășenesc Ineu.

La Spitalul Județean Arad, care dispune de 1.202 paturi pentru spitalizare continuă și 65 pentru spitalizare de zi, au fost raportate 541 de infecții, cele mai multe – 206 cazuri – în trimestrul al treilea.

Tipurile de infecții raportate sunt variate:

165 infecții respiratorii ,

155 infecții digestive ,

111 infecții urinare ,

60 cazuri de septicemie.

La Spitalul Orășenesc Ineu au fost raportate 30 de infecții asociate asistenței medicale, majoritatea în lunile de sezon rece.

Comparativ, anul trecut situația era diferită. Șapte spitale din județ – patru publice și trei private – raportaseră infecții nosocomiale, conform raportului de activitate al DSP Arad pentru anul 2024. În total, atunci erau înregistrate 680 de infecții, dintre care 655 la Spitalul Județean. Spitalul din Ineu raportase doar 17 cazuri, conform agerpres.ro.