Ultimele știri

News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Două tramvaie s-au ciocnit în municipiul Arad: patru persoane au fost rănite Două tramvaie s-au ciocnit în municipiul Arad: patru persoane au fost rănite

Două tramvaie s-au ciocnit în municipiul Arad: patru persoane au fost rănite

LocalUltimele stiri 22 octombrie 2025 webeditor 0

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet
Pin Share

Un accident rutier a avut loc miercuri, în municipiul Arad, unde două tramvaie s-au ciocnit pe Calea Aurel Vlaicu, în zona intersecției Lebăda.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad, la fața locului au intervenit mai multe echipaje de salvare: o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD, o autospecială pentru transportul personalului și al victimelor multiple (ATPVM), precum și o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă.

Echipajele de intervenție au găsit patru victime, care au fost preluate și asistate medical la fața locului.

Intervenția este în continuare în dinamică, iar autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte ale producerii accidentului.

About author

webeditor

Add a comment

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Subscribe to NEWSARAD -Stiri aradene,evenimente,politica,cultura si reportaje by Email