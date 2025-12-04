Drumul Arad-Șiria-Pâncota-Târnova-Buteni a fost finalizat

Please follow and like us:

La Consiliul Județean a avut loc astăzi conferința care închide proiectul de reabilitare a drumului Pâncota-Târnova-Buteni. Alături de președintele Consiliului Județean, Iustin Cionca, și de vicepreședintele Sergiu Bîlcea, au participat primarii din Șilindia, Rovin Mariș, și Buteni, Mircea Braiți.

„Suntem la finalul unui drum lung. Astăzi închidem oficial unul dintre cele mai importante și mai solicitate proiecte de modernizare a infrastructurii din județul Arad, drumul Arad-Șiria-Pâncota-Târnova-Buteni. Este vorba despre un proiect în două etape, finanțat din fonduri europene, cu o valoare de 142 milioane lei, din care noi am contribuit cu mai puțin de 19 milioane de lei (la care se adaugă cheltuielile neeligibile). A fost primul mare proiect european pe care l-am implementat ca președinte al Consiliului Județean. El ne-a dat încredere și avem acum peste 40 de proiecte europene câștigate de Consiliul Județean. Cel mai mare câștig al nostru, în ultimii ani, l-a reprezentat faptul că am prins curaj și am depus proiecte grele, le-am câștigat și le implementăm. Dezvoltăm drumurile, spitalul, asistența socială din județ din proiecte pe care noi le cofinanțăm cu 2 până la 10%”, a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.

Investiția constă în modernizarea drumului județean între Arad şi Pâncota, respectiv 29,7 km, la care se adaugă reabilitarea drumului județean Pâncota-Târnova-Buteni, respectiv 31,2 km. Este cel mai important tronson de drum județean din județul Arad.

„Vă reamintesc că pe tronsonul Arad-Șiria constructorul a aplicat o metodă nouă în județul Arad, din cauza pânzei freatice ridicate, care distrugea fundația drumului. Asta a și motivat adâncirea canalelor de captare de pe marginea drumului, ca apa să aibă unde să se scurgă și să nu mai distrugă. Pe tronsonul Pâncota-Buteni, nu mai este niciun secret, ne judecăm cu primul constructor care a câștigat lucrarea. Am spus-o foarte clar de multe ori: nu accept lucrări de mântuială pe niciun șantier din județ! Nu le-am acceptat nici aici.

În final, aș dori să mulțumesc echipei de proiect care a muncit mult pentru aceste două tronsoane de drum. Le mulțumesc primarilor și cetățenilor care au avut încredere în noi și care astăzi pot vedea o foarte mare diferență între cum a fost și cum este astăzi acest drum. Aceeași diferență o vor vedea și locuitorii din nordul județului, din zona Șicula, Cermei, Beliu, Berechiu, Apateu, unde muncim în această perioadă la modernizarea rețelei de drumuri”, a precizat Iustin Cionca.

Drumul Pâncota-Buteni are și o importanță turistică: leagă Podgoria Aradului (zona Păuliș, Ghioroc, Șiria) de Moneasa, aici incluzând și Căsoaia sau Tauț, dar și Cuiedul, care se poate dezvolta turistic profitând de lacul de la marginea localității.

Vicepreședintele Sergiu Bîlcea a prezentat contextul larg, startul acestui proiect de anvergură, de modernizare a sute de kilometri de drum, având ca prioritate în domeniu tronsonul Arad-Șiria-Pâncota-Buteni: „În 2016 ne-am făcut un plan ambițios, modernizarea a 300 de kilometri de drumuri județene. Multă lume a spus că este aproape imposibil. Dar astăzi suntem la aproape 900 km de drum județean reabilitat, peste 45 de șantiere deschise în ultimii 10 ani. Desigur, nu toate au fost perfecte și pentru asta ne prezentăm scuze, pentru că multe dintre ele nu au fost așa cum ne-am dorit. Unul dintre acestea este Pâncota-Buteni, un tronson care a început greșit și a fost preluat greșit, cu o documentație care nu a fost așa cum ne-am dorit, cu un proiect tehnic pe care nu am mai putut să-l schimbăm deoarece pierdeam finanțarea. Am știut de la bun început că nu va fi ușor să rezolvăm acest tronson. Mulțumesc echipei din Consiliul Județean pentru munca depusă în acest proiect, dus la bun sfârșit. Drumul Arad-Șiria-Pâncota-Buteni a fost un drum al încrederii. Rezultatul se va regăsi inclusiv în cifrele din economie: este vorba de bani europeni și guvernamentali, care au intrat în economia Aradului”.

Rovin Mariș, primarul comunei Șilindia a afirmat, la rândul său, că: „Pentru noi, drumul acesta este o binecuvântare. Într-adevăr, am avut și mult disconfort în perioada lucrărilor, dar în final toată lumea este mulțumită. Mulți sunt interesați de proprietățile din zonă, pentru locuit sau pentru case de vacanță. Sunt convins că întreaga zonă se va dezvolta inclusiv economic”.

Drumul Pâncota-Buteni parcurge localitățile Pâncota, Măderat, Târnova, Șilindia, Luguzău, Iercoșeni, Cuied și Buteni.

„Sunt foarte multe avantaje pentru noi, cei din zona Văii Crișului Alb. În primul rând, un traseu mult mai scurt spre municipiu. Valoarea terenurilor va crește și foarte mulți își vor cumpăra proprietăți în zonă, reprezentăm o variantă bună pentru conceptul de turism de o zi, atât legați de Moneasa, dar și de Cuied, unde dorim să facem o zonă de agrement. Și economic va fi un impact pozitiv, dorim să facem o zonă industrial, să atragem investitori, să dezvoltăm economia, dar și turismul”, a completat Mircea Braiți, primarul comunei Buteni.

