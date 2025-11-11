Drumul Cermei – Șepreuș va fi gata cu aproape un an mai devreme decât termenul prevăzut!

Please follow and like us:

Este aproape gata modernizarea drumului Cermei – Șepreuș, a anunțat Sergiu Bîlcea, vicepreședintele Consiliului Județean Arad. Lucrările se vor finaliza cu aproape un an înainte de termenul prevăzut în contract, 20 octombrie 2026.

„Drumul Șepreuș – Cermei are o lungime de aproape 7 kilometri, leagă cele două comune de orașul Chișineu Criș și contribuie la dezvoltarea zonei. Mă bucur că lucrările sunt gata înainte de termenul stabilit: ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în 20 ianuarie, cu termen de finalizare 21 de luni, adică 20 octombrie 2026. Acum se lucrează la ultimele detalii”, a spus vicepreședintele Sergiu Bîlcea.

Șepreuș – Cermei face parte din drumurile din nordul județului, modernizate din fonduri europene! „Ne-am propus ca și pe celelalte patru tronsoane, Mișca – Apateu – Berechiu, Cermei – limită jud Bihor, Cermei – Beliu, Cermei – Șicula să avem cel puțin un strat de asfalt până la intrarea în iarnă, pentru a avea un regim acceptabil de trafic”, a încheiat Sergiu Bîlcea.