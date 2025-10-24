Dublu eveniment la Teatrul „Ioan Slavici” Arad – premiera spectacolului Arădeanca și lansarea celui mai recent volum de teatru semnat de Elise Wilk

Please follow and like us:

Doar câteva zile ne mai despart de o nouă premieră prezentată pe scena Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad. Duminică. 26 octombrie, de la ora 19.00, pe scena mare, regizorul Cristian Ban revine în fața arădenilor. De data aceasta cu un proiect care aduce din nou în prim plan poveștile, valorile și simbolurile urbei de pe Mureș. „Arădeanca”, text semnat de Elise Wilk și prezentat în premieră pe scena Teatrului Clasic „Ioan Slavici”, spune poveștile fictive ale unor muncitoare la una dintre cele mai iubite fabrici de jucării din țară.

Structurat în trei părți, spectacolul construiește lumi din istoria noastră recentă, în jurul destinului unor femei obișnuite, simboluri anonime ale epocii lor. .

Astfel, călătorim în anii ’70, atunci când Tina, o creatoare de la fabrica „Arădeanca”, luptă să-și afirme vocea într-o lume dominată de bărbați, dând viață păpușii „Nadia”, inspirată de celebra gimnastă Nadia Comăneci, simbol al visurilor și al perfecțiunii impuse de o societate îngrădită de ideologie. Ajungem în 1984, când Aurora, o tânără naivă și plină de speranță, intră în fabrica de jucării și descoperă forța eliberatoare a muzicii, dar visul ei artistic se ciocnește de rigorile absurde ale ideologiei. Mai apoi, o cunoaștem pe Izabela, o fetiță care își trăiește copilăria la finalul anilor ‘80, printre blocuri și… zvonuri. Ea transformă păpușa Nadia într-un talisman al speranței într-o lume aflată în pragul schimbării.

Îmi doresc ca acest spectacol să dea voce și să readucă la suprafață măcar o mică parte din multitudinea de povești și destine din această fabrică despre care noi știm foarte puține azi. Este un spectacol despre acești oameni invizibili pe care istoria nu îi consemnează și le este dedicat lor. – declară regizorul Cristian Ban

Spectacolul acesta are dincolo de o calitate artistică indiscutabilă și o valoare pe care o putem numi, fără să greșim, documentară. Și asta pentru că, în ciuda faptului că poveștile pe care le spunem pe scenă sunt fictive, ele pot și tind să cred că sunt, general valabile și reprezentative pentru epoca lor. Personajele pe care le-a inventat Elise Wilk și cărora Cristian Ban și actorii din distribuție le dau viață sunt extrem de credibile și recognoscibile. Ar putea fi mama, bunica sau o mătușă a oricăruia dintre noi. Acesta este, de altfel, și unul dintre motivele pentru care ne dorim ca acest spectacol să fie unul al comunității. Și am făcut un prim pas în acest sens. Am apelat la arădeni să ne doneze pentru spectacol, păpuși din copilăria lor. 24 dintre ei au făcut-o, iar spectacolul acesta devine acum și al lor. Mulțumim. – spune Bogdan Costea, manager al Teatrului Clasic „Ioan Slavici”

Spectacolul reunește o distribuție numeroasă din care fac parte: Alina Vasiljević, Calița Nantu, Medeea Chiriac, Carmen Vlaga Bogdan, Roxana Sabău, Iulia Pop Dragoș/Ioana Cheregi, Carmen Butariu, Ștefan Dogaru, Ștefan Statnic, Alex Popa, Marian Parfeni și Tudor Jula. Scenografia este semnată de Irina Chirilă, muzica de Paul Tonca, iar lighting designul, de Alex Dancu. Echipa tehnică este formată din: Sergiu Poenar (lumini), George Dancu (sunet), Kinga Brenda Basiszta (make-up), Etelca Domian (croitorie), Ștefan Hodoșan (tâmplărie), Lavinia Pabin/ Krisztina Mezei (costumiere), Aurica Puta Zadic (recuzita), Attila Knapic, Alex Kreszta, Pavel Ivanics, Marian Grindei, Daniel Șod (mașiniști), Emanuel Florescu (regie tehnică), ing Stan Ion (șef producție) și Carmen Ispas (impresariat artistic).

Premiera spectacolului „Arădeanca” va fi precedată de lansarea unui volum de teatru semnat de Elise Wilk. Cartea, apărută la Editura Tracus Arte, cuprinde trei piese de teatru scrise între anii 2019 și 2024, la invitația unor trupe din România și din străinătate. Este vorba despre Dispariții, Union Place și Alaska – texte care au ca puncte comune istoria noastră recentă și relațiile de familie.

„În piesele Elisei Wilk, nucleul familial explodat își împrăștie schijele pe scena istoriei, de-a lungul mai multor generații, spunând povești personale care ajung să reconstituie, din fragmente, Istoria cu „I” mare. O frescă pointilistă în care fiecare punct vibrează de propria-i viață, sclipește pentru o clipă, apoi îngheață într-un peisaj complex care îl conține, îl înghite, dar care nu ar putea exista fără el”, scrie Cristina Modreanu în prefața cărții.

Lansarea are loc începând cu ora 18.00, în foaierul Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad.

Biletele pentru pentru premieră pot fi achiziționate de la Agenția TCISA sau online, pe www.eventim.ro. Următoarea reprezentație a spectacolului Arădeanca are loc în 30 octombrie.