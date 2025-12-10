Ducu Bertzi și Constantin Neculae, Eduard Cotoară&Live Band și Dana Florian, la Târgul de Crăciun din Arad

Please follow and like us:

Programele artistice continuă la Târgul de Crăciun din Arad. În acest sfârșit de săptămână vor putea fi ascultate atât colindele din moși strămoși păstrate cu sfințenie în satele din județul nostru cât și muzică ușoară, cântece de iarnă cu mulți invitați. Vineri, sâmbătă și duminică, la scena din Piața Catedralei, concertele vor avea loc după următorul program:

Vineri, 12 decembrie 2025, ora 18.00

Soliștii Daria Coșulea, Alexia Ferencsik, Maia Chiuhan, Ema Raicovici, Ionela Bivolaru, Daria Roșeți, Alesia Copil, Cristina Purtan, Ștefan Velciev, Nikolas Șaitoș

Lusya Șaitoș, Selina Mocriș, Andreea Mocriș, Cristina Alb, Kosztner Antonia, Viviene Agotici, Szakacs Ariana, Victoria Mitroi – coordonator prof. Alexandru Zaharia

Dana Florian

Ducu Bertzi și Constantin Neculae

Sâmbătă, 13 decembrie 2025, ora 18.00

Rhythm Architects

Maria Gheorghiu

Eduard Cotoară&Live Band

Duminică, 14 decembrie 2025, ora 18.00

Sorina Măgurean, Adrian Petcu, Răzvan Nuțiu

Ansamblul folcloric „Zărandul“, coordonator prof. Vasile Peri

Gabriel Stoica

Grupul vocal „Arădenii împreună“, coordonator prof. Dulcica Florea

Grupul vocal „Sânzienele“, coordonator prof. Marioara Miclea