Ducu Bertzi și Constantin Neculae, Eduard Cotoară&Live Band și Dana Florian, la Târgul de Crăciun din Arad
Programele artistice continuă la Târgul de Crăciun din Arad. În acest sfârșit de săptămână vor putea fi ascultate atât colindele din moși strămoși păstrate cu sfințenie în satele din județul nostru cât și muzică ușoară, cântece de iarnă cu mulți invitați. Vineri, sâmbătă și duminică, la scena din Piața Catedralei, concertele vor avea loc după următorul program:
Vineri, 12 decembrie 2025, ora 18.00
Soliștii Daria Coșulea, Alexia Ferencsik, Maia Chiuhan, Ema Raicovici, Ionela Bivolaru, Daria Roșeți, Alesia Copil, Cristina Purtan, Ștefan Velciev, Nikolas Șaitoș
Lusya Șaitoș, Selina Mocriș, Andreea Mocriș, Cristina Alb, Kosztner Antonia, Viviene Agotici, Szakacs Ariana, Victoria Mitroi – coordonator prof. Alexandru Zaharia
Dana Florian
Ducu Bertzi și Constantin Neculae
Sâmbătă, 13 decembrie 2025, ora 18.00
Rhythm Architects
Maria Gheorghiu
Eduard Cotoară&Live Band
Duminică, 14 decembrie 2025, ora 18.00
Sorina Măgurean, Adrian Petcu, Răzvan Nuțiu
Ansamblul folcloric „Zărandul“, coordonator prof. Vasile Peri
Gabriel Stoica
Grupul vocal „Arădenii împreună“, coordonator prof. Dulcica Florea
Grupul vocal „Sânzienele“, coordonator prof. Marioara Miclea
