Consiliul Județean Arad a fost gazda unei întâlniri organizate de Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Arad, având ca temă eficientizarea sistemului de sănătate arădean, în contextul modificărilor legislative adoptate în ultima perioadă. Directorul CAS, Angela Cosma, a prezentat o analiză detaliată a situației financiare actuale a unităților medicale din județ, evidențiind atât punctele forte, cât și vulnerabilitățile fiecărui spital.

La întâlnire au participat managerii tuturor spitalelor din județ: Florina Ionescu-manager Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, Claudia Hotăran-manager Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaș, Monica Pele – manager Spitalul de Psihiatrie Mocrea, Cosmina Laura Tripa-manager Spitalul de recuperare neuromotorie „dr. Corneliu Bîrsan” Dezna, dr. Adrian Ovidiu Dodon – manager Spitalul Orășenesc Lipova, Cristian Sîrb-manager Spitalul de Boli Cronice Sebiș și Monica Mang-manager Spitalul Orășenesc Ineu. La discuții au fost prezenți, de asemenea, și primarii orașelor Ineu, Lipova și Sebiș, Mihai Pașca, prefectul județului Arad, precum și Cecilia Irimie, directorul DSP Arad.

Directorul CAS Arad a subliniat dependența ridicată a mai multor spitale de subvenții pentru asigurarea cheltuielilor salariale și a vorbit despre gradul de ocupare al paturilor, evidențiind necesitatea unor reorganizări și optimizări care să asigure sustenabilitatea financiară și creșterea performanței. S-a discutat despre importanța digitalizării, a managementului integrat al resurselor și despre centralizarea achizițiilor pentru reducerea costurilor.

Printre soluțiile propuse se numără specializarea unităților sanitare prin transformarea anumitor secții în centre de recuperare și cronici, precum și optimizarea schemei de personal pentru reducerea cheltuielilor administrative și direcționarea resurselor către actul medical. Implementarea acestor măsuri ar putea genera economii semnificative, ce vor fi reinvestite în dotări, echipamente și servicii pentru pacienți.

Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, a apreciat deschiderea și colaborarea instituțiilor implicate, subliniind că scopul final al acestor măsuri este apropierea serviciilor medicale de cetățean și creșterea calității actului medical la nivel județean.

„Consiliul Județean Arad este implicat direct în sănătate, lucru rar întâlnit în alte județe din România. Spre exemplu, în Oradea, Consiliul Județean nu administrează niciun spital. La noi, însă, ne asumăm responsabilitatea pentru managementul spitalului județean, pentru ca serviciile medicale să fie cât mai apropiate de cetățean, eficiente și sustenabile. Această implicare permite o coordonare mai bună, optimizarea resurselor și susținerea activă a managerilor în dezvoltarea unităților sanitare.”

Acesta a propus crearea unui canal permanent de comunicare între unitățile medicale și administrație, pentru a colecta idei, propuneri legislative și soluții practice, astfel încât vocea celor care cunosc direct situația spitalelor să fie transmisă factorilor decizionali la nivel central, în vederea creșterii eficienței administrative și adaptarea rapidă la noile reglementări, menținând actul medical cât mai apropiat de nevoile reale ale pacienților.