Elevă reținută după ce și-a lovit colega în timpul orelor, la școala din Pilu
LocalUltimele stiri 9 octombrie 2025 webeditor 0
La data de 1 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Pilu au fost sesizați cu privire la un incident petrecut în incinta unei unități de învățământ, unde o minoră ar fi fost agresată fizic de către o altă elevă, în vârstă de 14 ani.
În urma verificărilor efectuate și a probatoriului administrat, minora de 14 ani a fost reținută pentru 24 de ore, fiind introdusă în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Arad.
Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz, într-un dosar penal întocmit pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.
No comments so far.
Be first to leave comment below.