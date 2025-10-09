Elevă reținută după ce și-a lovit colega în timpul orelor, la școala din Pilu

Please follow and like us:

La data de 1 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Pilu au fost sesizați cu privire la un incident petrecut în incinta unei unități de învățământ, unde o minoră ar fi fost agresată fizic de către o altă elevă, în vârstă de 14 ani.

În urma verificărilor efectuate și a probatoriului administrat, minora de 14 ani a fost reținută pentru 24 de ore, fiind introdusă în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Arad.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz, într-un dosar penal întocmit pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.