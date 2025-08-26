Evaziune fiscală de 5,5 milioane! Doi bărbați din Arad, trimiși în judecată

Please follow and like us:

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au trimis în judecată doi bărbați și firma acestora, acuzați de evaziune fiscală și exploatare ilegală de agregate minerale. Ancheta arată că inculpații au scos din pământ, fără acte, o cantitate uriașă – peste 639.000 de tone de balast – de pe un teren din extravilanul localității Șofronea.

Activitatea s-a desfășurat fără permis de exploatare și fără autorizație de mediu, iar materialul a fost vândut „la negru”. Veniturile nu au fost trecute în contabilitate, ceea ce a dus la un prejudiciu total de 5,5 milioane de lei.

Suma uriașă include: taxe de exploatare și prospecțiune, redevență minieră, impozite pe resurse naturale, impozit pe profit și TVA. Numai din TVA și impozitul pe profit statul a fost păgubit cu aproape 4,5 milioane de lei.

În plus, terenul exploatat, cu o suprafață de 94.000 de metri pătrați, nu a mai fost readus la starea inițială, așa cum cere legea.