Femeie salvată din râul Mureș, în zona pasarelei pietonale de la Ștrandul Neptun

Intervenție de urgență, astăzi, în Arad, pentru salvarea unei persoane căzute în râul Mureș, în apropierea pasarelei pietonale din zona ștrandului Neptun. La locul evenimentului au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul Detașamentului Arad: o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă și o autospecială dotată cu barcă de salvare.

Pompierii militari arădeni au reușit extragerea victimei din apă, aceasta fiind predată echipajului medical SMURD Terapie Intensivă Mobilă, care a început imediat manevrele de resuscitare.

Potrivit primelor informații, este vorba despre o femeie de aproximativ 40 de ani. În urma intervenției medicilor, victima a răspuns manevrelor de resuscitare și prezintă semne vitale. Aceasta a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Cazul rămâne în atenția autorităților competente, care urmează să efectueze cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.