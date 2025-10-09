Festivalul Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului One World Romania Arad, la Cinematograful „Arta“ din Arad

Please follow and like us:

Festivalul Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului One World Romania revine la Arad cu câteva dintre cele mai apreciate filme din selecția ediției a 18-a, sub tema „M-auzi?!“, lansată în aprilie la București.

Ediția locală se va desfășura în perioada 13–15 octombrie 2025, la Cinematograful „Arta“.

Toate proiecțiile vor începe la ora 19.00, iar accesul publicului va fi gratuit, în limita locurilor disponibile.

Anul acesta ne căutăm unii pe alții într-un zgomot din ce în ce mai asurzitor. În frică, instabilitate, polarizare, ură, în noi contra lor, în noi contra noastră, în dizolvarea realităților știute și conturarea altora noi, transmit organizatorii.

„Pentru prima dată, ediția din afara Bucureștiului propune un turneu în vest: Timișoara, Arad, Oradea (cu scurte întâlniri în Eforie Sud, Călărași și Slobozia). Mai mult decât filmele, publicul va putea experimenta spiritul festivalului: dialoguri, educație media și pentru drepturile omului, conectare, comunitate. Îndrăznesc să spun că e un format particular în mediul cultural de la noi, de unde nicio persoană căreia-i pasă de cei din jur n-a plecat dezamăgită”, a declarat Andreea Lăcătuș, directoarea festivalului.

Proiecțiile vor fi urmate de discuții extinse cu invitați speciali – regizori, reprezentanți ai ONG-urilor locale și experți în subiectele abordate în filme.

Toate proiecțiile vor fi subtitrate în română și engleză.

Evenimentul este organizat de Asociația One World Romania cu sprijinul Primăriei Municipiului Arad și Centrului Municipal de Cultură Arad.

One World Romania la Arad face parte din „Educație de film documentar și drepturile omului: ecouri One World Romania în țară“, proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite.

Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

PROGRAM:

Luni, 13 octombrie, ora 19.00

Trenuri (80′), r. Maciej J. Drygas

Proiecție urmată de o discuție cu Adina Baya, jurnalistă și lector în științe ale comunicării.

Trenuri este un documentar „found footage” alcătuit exclusiv din materiale de arhivă, care creează un portret colectiv al oamenilor din Europa secolului al XX-lea, surprinzându-le speranțele, dorințele, dramele și tragediile. În acest film fără dialog, plin de frumusețe și tristețe, entuziasmul aventurii devine un blestem, iar lacrimile de fericire se amestecă cu durerea disperării.

Marți, 14 octombrie, ora 19.00

Taman-taman (Parc) (101’) r. So Yo-Hen

Proiecție urmată de o dezbatere extinsă cu Alin Ioan și Cătălin Lazurca, scriitori.

Doi poeți se întâlnesc noaptea în parcul Tainan, creând poezii inspirate de experiențele zilei, împletind strofe ingenioase, ca niște fabule, care transformă noaptea în pânza pentru povești nespuse, cu povestitorii unindu-se cu narațiunile pe care le țes.

Miercuri, 15 octombrie, ora 19.00

CALIU: Nicidecum altceva, ce să fac altceva?, (90’) r.Simona Constantin

Proiecție urmată de o discuție cu Adrian Mirescu, director general Centrul de Resurse pentru Regenerare Urbană.

Incapabil să accepte că zilele sale de glorie s-au dus demult, „regele viorii” Caliu are nevoie să se reinventeze. Pendulând între provocările din prezent și amintirile din cariera sa internațională, pentru Caliu doar muzica a rămas la fel.