Festivalul „Rock Maris“, ediția 2025, la Arad

Festivalul „Rock Maris“ va fi organizat în ultimul sfârșit de săptămână din luna august, în zona de agrement de pe strada Mărului din cartierul Alfa, cu scopul de a promova muzica rock dar și o zonă atractivă din oraș.

Astfel, în 29 – 30 august, sunt programate două concerte cu soliști renumiți ai muzicii de gen, printre care Kempes, „Compact“, „Bucovina“, „Dincolo de ziduri“, „Mustang“.

Concertele vor începe în fiecare seară la ora 19.00, iar accesul va fi liber.

Festivalul este organizat de Primăria Municipiului Arad prin Centrul Municipal de Cultură Arad.

PROGRAM:

Vineri, 29 august 2025, ora 19.00

Kempes

Compact

Odyssey

Epicenter

Young Bloods

Sâmbătă, 30 august 2025, ora 19.00

Bucovina

Dincolo de ziduri

Mustang

The Hidden Jester

