Festivalul Toamnei și Festivalul Familiei – trei zile de sărbătoare la Consiliul Județean Arad

Arădenii sunt invitați, în perioada 10 – 12 octombrie 2025, să se bucure de două evenimente speciale, dedicate comunității și familiei: Festivalul Toamnei și Festivalul Familiei. Timp de trei zile, platoul din fața Consiliului Județean Arad se va transforma într-un spațiu al bucuriei, tradiției și bunei dispoziții, cu activități pentru toate vârstele.

Gusturi autentice și produse locale

În fiecare zi, între orele 10.00 și 22.00, vizitatorii vor putea descoperi și savura preparate delicioase aduse de Picnic Garden, dar și produse locale de la standurile GAL-urilor din județ. Acestea vor aduna laolaltă producători din diverse zone ale Aradului, care își vor prezenta bunătățile tradiționale și poveștile autentice.

Dans, folclor și multiculturalitate

Vineri, 10 octombrie, de la ora 18.00, în cadrul evenimentului va avea loc un spectacol special susținut de ansamblurile minorităților etnice din județul Arad – slovaci, bulgari, sârbi, maghiari, ucraineni și romi. Publicul va avea ocazia să admire costume populare, dansuri tradiționale și muzică specifică fiecărei comunități, într-o seară a diversității și unității culturale.

Activități pentru copii și întâlniri cu personaje îndrăgite

Sâmbătă, 11 octombrie, între orele 12.00 și 16.30, copiii vor fi în centrul atenției. Aceștia se vor putea bucura de ateliere și activități interactive, pictură pe față, dar și întâlniri cu personaje iubite: Ballerina Capuccina și Tung Tung Sahur, care îi vor încânta pe cei mici cu momente pline de culoare și veselie.

Folclor pentru suflet

Tot sâmbătă, de la ora 17.00, scena festivalului va găzdui un concert de muzică populară. Printre soliștii care vor urca pe scenă se numără Marius de la Arad, Grupul vocal „Sânzienele”, Ciprian Tărșan, Roberta Tomșa, Vlad Șerban, Cosmina Brădean, Nelu Barna, Daniela Dudaș, Claudia Volentir, Andrei Gurău și Feciorii Zărandului, Roxana Suciu, Daniela Han, Alex Pop Zărăndean și Orchestra Rapsodia.

Va fi o seară dedicată folclorului autentic, cântecului și portului tradițional românesc.

Seară de gală cu Horia Brenciu

Festivalul se va încheia în forță duminică, 12 octombrie, de la ora 19.00, cu o seară dedicată muzicii ușoare și spectacolelor live. Pe scenă vor urca formația Epicenter și Arthur, iar în închiderea festivalului, Horia Brenciu & HB Orchestra vor oferi publicului un show de neuitat, plin de energie și emoție.

Accesul este liber.