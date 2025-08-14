Fifor compară reforma din Educație cu un ”măcel”

Please follow and like us:

Preşedintele PSD Arad, deputatul Mihai Fifor, critică reforma din Educaţie şi o compară cu un „măcel”, afirmând că are o contribuţie „ridicol” de mică la reducerea deficitului bugetar al României, transmite Agerpres.ro.

Într-o postare făcută, joi, pe contul său de Facebook, liderul social-democrat afirmă că România primeşte „o lovitură cu bardă aplicată exact acolo unde doare cel mai mult: în sistemul de educaţie şi în şansa generaţiilor care vin”.

Deputatul arată că ţara noastră este fruntaşă în UE la abandon şcolar şi analfabetism funcţional, se confruntă cu o depopulare accelerată şi un sistem de învăţământ „slăbit de ani întregi de reforme la reforme la reforme”, motiv pentru care erau de aşteptat „soluţii pentru viitor”.

El subliniază că România are, conform Eurostat 2024, cea mai mare rată a părăsirii timpurii a şcolii din Uniunea Europeană – 16,8% dintre tinerii între 18 şi 24 de ani renunţă la educaţie după gimnaziu, faţă de media UE de 9,3%.

Liderul PSD atrage atenţia că, „în loc să fie abordată această urgenţă”, reforma aduce mărirea normelor didactice, „ceea ce va duce inevitabil la concedieri şi la pierderea de personal calificat format cu greu”. „Într-un sistem deja sărăcit de cadre didactice, fiecare profesor pierdut înseamnă o verigă lipsă care nu se mai înlocuieşte uşor”, arată parlamentarul.

El critică şi comasarea şcolilor, arătând că „închiderea unităţilor din sate şi comunităţi mici” se face fără soluţii reale pentru transportul elevilor, „care ajung să petreacă ore pe drum, uneori pe distanţe de zeci de kilometri”.

„Să nu înţelegi, în acest moment, nevoia uriaşă a României de forţă de muncă calificată, să nu susţii legătura dintre economie şi formarea din liceele tehnologice, dar să comasezi, să dai afară şi să tai – asta arată o obtuzitate fenomenală, la limita absurdului. În mediul rural, unde abia se găsesc suplinitori pentru a acoperi catedrele, aceste măsuri vor lovi direct în comunităţi şi vor împinge şi mai mulţi copii spre abandon. Generaţii pierdute! Bombă cu ceas”, arată Fifor.

El consideră că „aceasta nu este o politică educaţională”, ci este „o crasă necunoaştere a realităţii din România”.

„De la înălţimea fotoliului de ministru, România reală este prea departe pentru a fi văzută şi înţeleasă. Iar atunci când guvernezi din birou, pe baza unor tabele şi grafice, fără să fi intrat vreodată într-o şcoală dintr-un sat izolat, rezultatul nu poate fi decât un plan de distrugere a însăşi temeliei acestei ţări, mascat în ‘reformă’. Cât se reduce deficitul României prin măcelul ăsta? Ridicol de puţin. Cât de mari sunt daunele pe termen mediu şi lung? Uriaşe. IREPARABILE!!!”, a mai scris deputatul PSD.

În încheiere, Fifor spune că într-o ţară „care deja pierde capital uman pe bandă rulantă, asemenea decizii nu reprezintă doar o greşeală politică”, iar pe termen lung putem vorbi despre un „atentat la însăşi existenţa statului român”.