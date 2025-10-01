Fifor: Orice nou ‘pachet de reformă’ ce ignoră evaziunea nu e decât un pistol cu apă într-o zi ploioasă

Please follow and like us:

Președintele PSD Arad, deputatul Mihai Fifor, consideră că orice nou ‘pachet de reformă’ care ignoră evaziunea fiscală nu este decât ”un pistol cu apă într-o zi ploioasă”, iar România nu are nevoie de ”austeritate repetată și de balet contabil”, ci de o strategie fermă, frontală, asumată împotriva acestui fenomen.

”1 octombrie. România e din nou în așteptare. Se anunță ‘pachetul 3’ sau 4 sau 5 sau 6, că le-am pierdut șirul, din marea reformă. La fel de misterios ca și precedentele, la fel de lipsit de transparență. Probabil o nouă asumare. În contextul în care premierul a anunțat un deficit ‘cash’ de 8,4% din PIB, dar în contabilitatea europeană (ESA), care include și obligațiile deja angajate, deficitul real va fi mai mare, comparabil cu cel de anul trecut. Un an 2024 în care nu s-au majorat taxe, s-au crescut pensii, s-au mărit salarii și s-au făcut investiții importante. Cu alte cuvinte, după două pachete de austeritate și cu al treilea pe drum, deficitul rămâne neschimbat, iar reformele de până acum par a fi tot mai mult un fiasco”, a scris Fifor miercuri pe Facebook.

El vorbește despre marea evaziune fiscală, ”boala cronică și letală care macină România”.

”Nici de data aceasta nu avem nimic despre stimulare economică, deși condiția PSD e clară – preluarea în acest pachet a planului de măsuri de stimulare a economiei prezentat de președintele Grindeanu. Mai grav, însă, nimic despre marea evaziune fiscală – boala cronică și letală care macină România”, a afirmat el.

Potrivit social-democratului, România pierde anual peste 10 miliarde de euro din evaziunea aproape instituționalizată.

”Numai din TVA necolectat pierdem 7-8 miliarde de euro, iar Comisia Europeană confirmă că România are cel mai mare decalaj de TVA din Uniune – peste 30%, față de o medie europeană de numai 7%. Și totuși, pentru premierul Bolojan, această problemă uriașă pare să rămână una marginală, tratată la ‘și altele”’, a arătat Fifor.

Acesta vine cu exemple din agricultură, precizând că se estimează că România pierde anual 3-4 miliarde de euro doar din evaziunea din acest sector.

”Culturile de cereale se vând masiv ‘la negru’, direct din câmp sau din siloz, fără documente fiscale. Produsele de origine animală (lapte, carne) ajung pe piață prin canale paralele, fără trasabilitate fiscală completă – motiv pentru care ANAF le-a inclus pe lista bunurilor cu risc fiscal ridicat. Subvențiile agricole sunt fraudate în unele cazuri prin suprafețe declarate fictiv sau terenuri raportate de mai mulți fermieri. Munca sezonieră nedeclarată rămâne o practică frecventă, cu pierderi semnificative de contribuții sociale. Importurile și exporturile subevaluate sau fictive la cereale, motorină, pesticide și îngrășăminte completează tabloul evaziunii”, a transmis Fifor.

Potrivit acestuia, evaziunea are ramificații în toate domeniile.

”Munca la negru și subdeclararea salariilor – miliarde de lei pierdute anual la bugetele de pensii și sănătate. Firme-fantomă și facturi false – mecanisme carusel prin care se fură TVA și se creează cheltuieli fictive. Contrabandă cu tutun, alcool și carburanți – rețele întregi care subminează piața legală. Comerț nefiscalizat în piețe, HoReCa, servicii și transporturi. Importuri și exporturi fictive care aduc prejudicii uriașe la TVA și taxe vamale. Toate acestea adunate dau dimensiunea reală a dezastrului: o economie subterană de peste 20% din PIB, care înghite resursele României și lasă povara ‘reformei’ pe umerii oamenilor cinstiți. Și atunci, întrebarea firească este: de ce nu e curios premierul Bolojan de această realitate? Cum să vorbești despre ‘reformă’ și ‘modernizarea statului’ dacă ignori sistematic problema care înghite miliarde în fiecare an și lovește direct în românii corecți?”, a semnalat Mihai Fifor, conform agerpres.ro.