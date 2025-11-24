Filmul „După cioate“, o poveste cruntă a mafiei tăierilor ilegale de păduri din România, în premieră la Cinematograful „Arta“ din Arad

Please follow and like us:

Filmul „După cioate“/„Tooth and Nail“ (r. Mihai Gavril Dragolea, Radu Mocanu), care spune încă o poveste a mafiei tăierilor ilegale de păduri din România, în care doi regizori urmăresc un antreprenor devenit eco-activist și ajung într-o confruntare directă cu oameni ai sistemului corupt, va fi proiectat la Cinematograful „Arta“ din Arad.

Proiecția va avea loc vineri, 28 noiembrie 2025, de la ora 19.00.

Accesul publicului va fi gratuit, în limita locurilor disponibile.

Doi regizori documentează povestea unui fost om de afaceri transformat în eco-activist, hotărât să expună mafia lemnului din România. Însă călătoria lor ia o turnură dramatică atunci când, în mijlocul unei păduri, cei trei sunt atacați de un grup de 12 indivizi furioși. Unul dintre regizori suferă pierderi de memorie în urma loviturilor, celălalt reușește să fugă și să sune la poliție, în timp ce activistul își negociază viața. Camerele sunt distruse, iar toate materialele filmate sunt pierdute.

În fața acestei realități dure, fiecare dintre ei încearcă să gestioneze situația cum știe mai bine, confruntându-se cu propriile îndoieli și limite. Regizorii ajung să înțeleagă că filmul pe care încercau să-l facă nu mai poate fi ceea ce sperau.

Producătorii filmului și-au propus să scoată în evidență, încă odată faptul că România este în continuare țara cu cea mai mare suprafață de păduri virgine din Uniunea Europeană și cu o biodiversitate fantastică.

Filmul „După cioate“ este un prilej de a ne reconecta la acest subiect arzător pentru a conștientiza importanța vigilenței și a monitorizărilor, a oamenilor care se implică activ pentru reglementarea cât mai transparentă și justă a exploatării pădurilor noastre.

Evenimentele de la Cinematograful „Arta“ sunt organizate de Primăria Municipiului Arad și Centrul Municipal de Cultură Arad.

SINOPSIS:

Titlu original: După cioate

Titlu internațional: Tooth and Nail

2025 România, Slovenia

Gen: Documentar

Rating AP-12 Acordul părinților pentru copii sub 12 ani

Regia: Mihai Gavril Dragolea, Radu Mocanu

Limba: Română

Durata: 85 minute

Lansare în România: 28 noiembrie 2025

Doi regizori urmăresc un antreprenor devenit eco-activist în timp ce expune mafia lemnului din România. Călătoria lor ia o turnură dramatică atunci când, în mijlocul unei păduri, cei trei sunt atacați de un grup de 12 indivizi furioși. Victimele gestionează situația fiecare cum știe mai bine…

Premii și nominalizări:

În Competiția Festivalului Internațional de Film de la Cracovia, 2025

În selecția TIFF 2025