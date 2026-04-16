Filmul „Ferestrele sufletului“ va fi proiectat la Cinematograful „Arta“ din Arad

Filmul „Ferestrele sufletului“/„Big Eyes” (r. Tim Burton), care are la bază povestea reală a lui Walter Kean, un pictor faimos din anii ’50 – ’60, va fi proiectat la Cinematograful „Arta“ din Arad.

Proiecția va avea loc miercuri, 29 aprilie 2026, de la ora 19.00.

Accesul publicului va fi gratuit, în limita locurilor disponibile.

Filmul spune povestea lui Walter Kean, un pictor care și-a câștigat notorietatea prin revoluționarea comerțului cu picturi, mai ales a celora care înfățișau copii cu ochi mari.

Adevărul din spatele acestei afaceri de succes era că tablourile nu erau realizate de el, ci de soția sa, Margaret.

Cu toate că duce o viață lipsită de griji, Margaret decide că nu mai poate trăi în umbra soțului său. Așadar, filmul se concentrează pe forța lui Margaret de a se remarca, pe succesul fenomenal al picturilor sale și pe relația tumultoasă cu soțul său care a privat-o de succes prea mult timp.

Filmul a câștigat un premiul Globul de Aur pentru cea mai bună actriță – Amy Adams și are în palmares numeroase nominalizări la premiile Globul de Aur și premiile BAFTA.

Evenimentele de la Cinematograful „Arta“ sunt organizate de Primăria Municipiului Arad și Centrul Municipal de Cultură Arad.

SINOPSIS:

„Big eyes. Ferestrele sufletului“, SUA 2014

Regizor: Tim Burton

Scenariu: Scott Alexander, Larry Karaszewski

Producător: Tim Burton, Scott Alexander, Larry Karaszewski, Lynette Howell

Staruri: Amy Adams, Christoph Waltz, Danny Huston, Krysten Ritter, Jason Schwartzman, Terence Stamp

Rating: Audiență generală

Filmul spune povestea unuia dintre cele mai răsunătoare cazuri de fraudă din istoria picturii secolului al XX-lea. La sfârșitul anilor ’50 și începutul anilor ְ’60, pictorul Walter Keane (Christoph Waltz) atinsese un succes imens cu seria sa de portrete ale căror ochi disproporționat de mari hipnotizau publicul amator de artă. Adevărul din spatele acestui succes de public a fost descoperit în cele din urmă: bizarele portrete erau pictate de fapt de soția lui Walter, Margaret Keane (Amy Adams).

Lupta lui Margaret împotriva unui soț care a manipulat-o atâția ani asumându-și meritul pentru munca ei va ajunge în final în fața justiției.