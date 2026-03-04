Filmul „Napoli – New York“ va fi proiectat, în premieră, și la Cinematograful „Arta“ din Arad

Please follow and like us:

Filmul „Napoli – New York”, regizat de Gabriele Salvatores, va fi proiectat în premieră la Cinematograful Arta din Arad, vineri, 6 martie 2026, de la ora 19.00. Publicul va avea acces gratuit, în limita locurilor disponibile. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Arad și Centrul Municipal de Cultură Arad.

Lungmetrajul are la bază un scenariu original scris în anii ’80 de Federico Fellini și Tullio Pinelli și aduce pe ecran o poveste emoționantă despre speranță, identitate și visul unei vieți mai bune. Acțiunea este plasată în 1949, într-un Napoli devastat de urmările celui de-al Doilea Război Mondial. Printre ruine și lipsuri, doi copii, Carmine și Celestina, încearcă să supraviețuiască ajutându-se unul pe celălalt și visând, asemenea multora din generația lor, să ajungă în America.

Într-o noapte, după o întâlnire întâmplătoare cu bucătarul unui vas cu aburi, cei doi se strecoară la bordul unei nave cu destinația New York, hotărâți să o găsească pe sora Celestinei, plecată peste ocean cu câțiva ani înainte. Ajunși într-o metropolă necunoscută, copiii trec prin numeroase încercări și descoperă treptat ce înseamnă curajul, prietenia și sentimentul de „acasă”.

SINOPSIS

Titlu: Napoli – New York

Dată lansare România: 6 martie 2026

Gen: Familie, Coming-of-age period drama

An: 2024

Durata: 124 min

Rating: AP 12 (Acordul părinților pentru copiii cu vârste mai mici de 12 ani)

Țara: Italia

Regia: Gabriele Salvatores

Scenariul: Gabriele Salvatores (după o poveste de Federico Fellini și Tullio Pinelli)

Distribuție: Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro, Antonio Guerra

