Filmul „Ofertă irezistibilă“ va fi proiectat la Cinematograful „Arta“ din Arad

Filmul „Ofertă irezistibilă“/„The Best Offer“(r. Giuseppe Tornatore), distins cu premiul Academiei Europene de Film pentru „Cel mai bun compozitor“–Ennio Moricone și nominalizat la Premiul publicului pentru cel mai bun film, va fi proiectat la Cinematograful „Arta“ din Arad.

Proiecția va avea loc vineri, 14 noiembrie 2025, de la ora 19.00.

Accesul publicului va fi gratuit, în limita locurilor disponibile.

Filmul spune povestea extravagantului colecționar și evaluator de artă Virgil Oldman, care trebuie să ducă la bun sfârșit cea mai bizară evaluare de obiecte de artă din cariera sa. Obișnuit cu respectul acordat unui licitator de talie mondială, Virgil este profund uimit atunci când Claire, tânăra moștenitoare a unei averi impresionante, se sustrage în mai multe rânduri de la întâlnirile prestabilite cu acesta, invocând motive variate, oferindu-i însă toate condițiile pentru a duce evaluarea la bun sfârșit.

Toate acestea nu fac decât să stârnească din ce în ce mai mult curiozitatea lui Virgil, iar în scurt timp acesta se îndrăgostește iremediabil de Claire. Virgil ajunge să uite toate rigorile vieții sale și să încalce regulile pe care și le-a impus, purtat de pasiunea sa pentru femeia misterioasă. Povestea de dragoste care se înfiripă între cei doi însă va aduce o răsturnare de situație în viețile celor doi și îi va atrage într-o capcană periculoasă.

Dincolo de imaginile impresionante, filmul are o coloană sonoră de excepție semnată de binecunoscutul Ennio Morricone, renumit pentru muzica din peste 500 de filme și seriale de televiziune.

În timpul filmului sunt prezentate mai multe opere de artă. Pictura care se restaurează este „Portret de fată tânără“ (cca. 1470) de Christus Petrus.

Printre lucrările studiate de Oldman sunt, de asemenea, „Nașterea lui Venus“ (1879) de William-Adolphe Bouguereau.

Printre portretele feminine din colecția sa, se pot observa: „Portret al unei tinere femei (La Fornarina)“ (cca. 1519), „Portret al unei tinere femei (La Muta)“ (1507) de Raphael, „Violante“ ( cca. 1515), „La Bella“ (1536) de Titian, „Portret Eleaonor de Toledo“ (1560), „Portret Lucrezia Panciatichi“(1541) de Bronzino, „Portret Caterina Sforza“ (cca. 1490) de Lorenzo di creditori, „Zingarella“ (1505) de Boccaccio Boccaccino, „Doamna cu o carte de Rhyme Petrarca“ (cca. 1528) de Andrea del Sarto, „Portret Bianca Cappello“ (cca. 1572) de Alessandro Allori, „Portret Elspeth Tucher“(1499) de Albrecht Dürer, și „Jeanne Samary într-o rochie decoltată“ (La Rêverie) (1877), de Pierre-Auguste Renoir.

Există, de asemenea, lucrări de Lucas Cranach cel Bătrân, Pieter Paul Rubens, Francisco Goya, Elisabeth Vigée-Le Brun, Dante Gabriel Rossetti, Amedeo Modigliani, Morgan Weistling, si multe altele.

Evenimentele de la Cinematograful „Arta“ sunt organizate de Primăria Municipiului Arad și Centrul Municipal de Cultură Arad.

SINOPSIS:

Ofertă irezistibilă/Italia 2013

Gen film: Dramă, Romantic

Rating: AP-12 (Acordul părinților pentru copiii cu vârste mai mici de 12 ani)

Virgil Oldman este un om solitar, cult care este reticent în a-și face prieteni, mai ales femei, dar care are o obsesie pentru picturile vechi ce le întruchipează. Curând, viața sa are să se schimbe când întâlnește o tânără care îi cere să se ocupe de vânzarea obiectelor prețioase din casa părinților săi. Cu toate că nu poate vedea chipul acesteia, Virgil continuă să o viziteze și să o cunoască pe tânăra misterioasă care s-a închis în propria lume. Pas cu pas, Virgil cucerește inima acesteia și se lasă cuprins de o dragostea pasională pentru ea.