Filmul „Rusalka“ va fi proiectat la Cinematograful „Arta“ din Arad

„Rusalka”, regizat de Claudiu Mitcu, un film care abordează tema înaintării în vârstă şi a înfruntării regretelor trecutului, cu o distribuţie ce include mari actori ai scenei româneşti, va ajunge în cinematografele din mai multe oraşe din ţară, inclusiv la Cinematograful „Arta“.

Proiecția va avea loc vineri, 17 octombrie 2025, de la ora 19.00.

Accesul publicului va fi gratuit, în limita locurilor disponibile.

La proiecție sunt așteptați și unii dintre membrii echipei filmului, care vor răspunde întrebărilor publicului.

Filmat în Bulgaria, pe o plajă sălbatică şi discretă, „Rusalka” îşi ia titlul de la numele staţiunii în care cinci vechi prieteni ajunși acum în jurul vârstei de 60 de ani, petrec câteva zile împreună, rememorând amintiri din tinereţe.

Celebra actriţă Maia Morgenstern joacă rolul principal, cel al unei doamne care își invită prietenii apropiaţi să petreacă un sejur în locul unde, încă din tinerețe, obișnuiau să își facă vacanțele împreună. Cu ocazia revederii, vrea să le spună că mai are puțin de trăit.

Din distribuţie mai fac parte: Rodica Lazăr, Rodica Negrea, Diana Gheorghian, Claudiu Istodor, Nelu Serghei, Silvana Mihai, Aida Economu, Pia Brătianu şi Doina Severin.

Pentru Claudiu Mitcu, cunoscut pentru numeroasele sale documentare, printre care „Reţeaua” (2015), „Procesul” (2017), „Emigrant Blues: un road movie în 2 ½ capitole (2019) şi „Hai, România!” (2024), „Rusalka” reprezintă debutul său în lungmetraj de ficţiune.

„Ştiam de staţiunea Rusalka de ceva vreme. Am ajuns de mai multe ori aici, în timpul pandemiei şi m-a mirat cum, deşi totul părea decrepit, avea o frumuseţe aparte. I-am arătat fotografii lui Mihai Mincan şi am hotărât să realizăm un proiect împreună. Locul ne-a inspirat să scriem o poveste despre nişte oamenii care ajung la o vârstă înaintată şi care recunosc în cele din urmă că viaţa lor ar fi putut fi alta”, a declarat regizorul şi producătorul Claudiu Mitcu

„Unde mă regăsesc sau ceea ce e din mine, e un soi de jale, nevoia unei evaluări a întregii vieți şi nevoia de prietenie. Sunt niște oameni în vârstă, cu metehnele lor, cu nevoia de a se agăța de viață, de sentimentul de prietenie, de joc. Sunt dezamăgiți unii de alții, se ironizează, se împung, dar au nevoie unii de alții. Apartenența la un grup. Cu toate tensiunile și cu toate neînțelegerile, ei își aparțin unul altuia. Și asta mi-a făcut bine”, mărturiseşte actriţa Maia Morgenstern despre partitura sa din film.

Scenariul a fost scris de Claudiu Mitcu, în colaborare cu Mihai Mincan.

„Rusalka” a fost produs de Wearebasca, în coproducţie cu Chainsaw Europe.

Producători: Claudiu Mitcu, Ioachim Stroe.

Imaginea filmului este semnată de Luchian Ciobanu, iar montajul a fost realizat de Ioachim Stroe.

„Rusalka” a mai fost prezentat publicului anul trecut, în cadrul unor festivaluri, printre care EU Film Days în Tokyo, Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) de la Cluj-Napoca, Serile Filmului Românesc de la Iaşi, programul Noul Film European de la Stockholm.

Claudiu Mitcu este producător şi regizor de film. Cele mai recente producţii pentru care semnează regia sunt documentarul „Hai, România!”, scurtmetrajele „O altă primăvară”, „Vali”, „Dragostea e în aer„ şi lungmetrajul de debut în ficţiune „Rusalka”. În prezent se află în postproducţie cu lungmetrajul „Ce crede Dumnezeu despre animale”.