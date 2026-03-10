Filmul „Ultima rețetă” va fi proiectat la Cinematograful „Arta” din Arad

Please follow and like us:

Dragoste, haute cuisine și un mister care traversează două continente – din Franța până în exoticul Taiwan – sunt ingredientele filmului „Ultima rețetă” („La Réparation”, r. Régis Wargnier), care va fi proiectat la Cinematograful „Arta” din Arad.

Filmul poate fi văzut vineri, 13 martie 2026, de la ora 19:00. Ca și până acum, accesul publicului este gratuit, în limita locurilor disponibile.

Cu Julia de Nunez, Clovis Cornillac și Julien de Saint Jean în rolurile principale, filmul urmărește o poveste de iubire întreruptă de o dispariție misterioasă, pe fundalul unei lumi în care presiunea succesului este constantă.

Cu doar câteva ore înainte de a primi a treia stea Michelin, celebrul chef Paskal Jankovski dispare fără urmă împreună cu sous-chef-ul său. Restaurantul rămâne în mâinile fiicei sale, Clara, în vârstă de 20 de ani, care este nevoită să preia conducerea unei bucătării prestigioase într-un moment de presiune extremă.

Doi ani mai târziu, o invitație la un congres gastronomic din Taiwan devine punctul de plecare al unei investigații care scoate la iveală secrete din trecut.

Filmul aduce pe ecran universul restaurantelor de top, unde excelența devine obsesie, iar performanța modelează caractere.

Filmările din Franța au avut loc în Bretania, la legendarul Moulin de Rosmadec – primul restaurant din Finistère distins cu o stea Michelin încă din 1933, o instituție a gastronomiei bretone, găzduit într-o moară din secolul al XV-lea.

Partea asiatică a filmului a fost realizată în Taipei, inclusiv în restaurantul RAW, fondat de chef-ul André Chiang și recompensat cu două stele Michelin, considerat unul dintre reperele fine dining-ului contemporan din Taiwan.

Pentru regizorul Régis Wargnier, punctul de plecare al poveștii a fost tema dispariției – un fenomen real și rar discutat: în Franța, aproximativ 10.000 de persoane dispar anual fără a lăsa urme.

„Ultima rețetă” este un film despre iubire, ambiție și transmiterea talentului de la o generație la alta, plasat într-un univers rar explorat pe ecran – cel al gastronomiei de elită.

Evenimentele de la Cinematograful „Arta” sunt organizate de Primăria Municipiului Arad și Centrul Municipal de Cultură Arad.