Filmul „Unu la sută indian“, în premieră, pe marele ecran de la Cinematograful „Arta“ din Arad

Ultima parte a popularei trilogii a lui Szabolcs Hajdu (începută cu „Nu vă dați jos pantofii!“ și „Ziua lui Kálmán“), filmul „Unu la sută indian“/„Egy százalék indián“ (r. Szabolcs Hajdu), care a avut premiera la TIFF 2025, va fi lansat în cinematografele din întreaga țară.

Astfel, vineri, 5 septembrie, de la ora 19.00, filmul va putea fi văzut și în sala mare de la Cinematograful „Arta“.

Accesul publicului va fi gratuit, în limita locurilor disponibile.

Povestea filmului are loc în ziua în care un grup de prieteni se reunește după înmormântarea unui prieten. Durerea și alcoolul scot la iveală ani de conflicte, rivalități și flirturi, iar în multe cazuri, abuzuri.

Evenimentele de la Cinematograful „Arta“ sunt organizate de Primăria Municipiului Arad și Centrul Municipal de Cultură Arad.

SINOPSIS

Unu la sută indian

Titlul: Unu la sută indian (titlul original: Egy százalék indián)

Director: Szabolcs Hajdu

Scenarist: Szabolcs Hajdu

Imagine: Csaba Bántó

Producător: Szabolcs Hajdu, Mátyás Prikler, Jim Stark

Director de producție: Zoltán Gálovits, Martina Agricolová

Montaj: Zuzana Cséplő

Muzică: Gábor Keresztes

Distribuție: Szabolcs Hajdu, Kata Pető, Imre Gelányi, Orsolya Tóth, Erika Tankó, Domokos Szabó

Gen: comedie, dramă

An: 2024

Durata: 82 min.

Rating: N-15.

Au fost prieteni la cataramă, dar viaţa i-a înstrăinat: trei bărbaţi se reîntâlnesc după ani de zile. Unul este profesor în Mexic, altul face parte din clasa de mijloc, iar ultimul nu are nici după ce bea apă. Iubitele lor se alătură grupului şi, dacă la început cele trei femei nu bagă în seamă glumele în doi peri ale partenerilor, e de ajuns o singură picătură pentru a umple paharul…