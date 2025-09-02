Filmul „Unu la sută indian“, în premieră, pe marele ecran de la Cinematograful „Arta“ din Arad
Ultima parte a popularei trilogii a lui Szabolcs Hajdu (începută cu „Nu vă dați jos pantofii!“ și „Ziua lui Kálmán“), filmul „Unu la sută indian“/„Egy százalék indián“ (r. Szabolcs Hajdu), care a avut premiera la TIFF 2025, va fi lansat în cinematografele din întreaga țară.
Astfel, vineri, 5 septembrie, de la ora 19.00, filmul va putea fi văzut și în sala mare de la Cinematograful „Arta“.
Accesul publicului va fi gratuit, în limita locurilor disponibile.
Povestea filmului are loc în ziua în care un grup de prieteni se reunește după înmormântarea unui prieten. Durerea și alcoolul scot la iveală ani de conflicte, rivalități și flirturi, iar în multe cazuri, abuzuri.
Evenimentele de la Cinematograful „Arta“ sunt organizate de Primăria Municipiului Arad și Centrul Municipal de Cultură Arad.
SINOPSIS
Unu la sută indian
Titlul: Unu la sută indian (titlul original: Egy százalék indián)
Director: Szabolcs Hajdu
Scenarist: Szabolcs Hajdu
Imagine: Csaba Bántó
Producător: Szabolcs Hajdu, Mátyás Prikler, Jim Stark
Director de producție: Zoltán Gálovits, Martina Agricolová
Montaj: Zuzana Cséplő
Muzică: Gábor Keresztes
Distribuție: Szabolcs Hajdu, Kata Pető, Imre Gelányi, Orsolya Tóth, Erika Tankó, Domokos Szabó
Gen: comedie, dramă
An: 2024
Durata: 82 min.
Rating: N-15.
Au fost prieteni la cataramă, dar viaţa i-a înstrăinat: trei bărbaţi se reîntâlnesc după ani de zile. Unul este profesor în Mexic, altul face parte din clasa de mijloc, iar ultimul nu are nici după ce bea apă. Iubitele lor se alătură grupului şi, dacă la început cele trei femei nu bagă în seamă glumele în doi peri ale partenerilor, e de ajuns o singură picătură pentru a umple paharul…
