Focar de pestă porcină africană în municipiul Arad

Primăria Municipiului Arad informează cetățenii că Direcția Sanitar Veterniară și pentru Siguranța Alimentelor a aprobat un plan de măsuri în contextul confirmării unui focar de pestă porcină africană pe raza municipiului Arad.

Dintre acestea menționăm:

Notificarea imediată a medicului veterinar de liberă practică în situația în care:

Porcul nu mânăncă, bea prea multă apă, prezintă diaree în alternanţă cu constipaţie, tremură şi stă mai mult culcat;

Doriţi să vindeţi sau să cumpăraţi porci;

Doriţi să sacrificaţi porcul pentru consum în vederea unui examen clinic;

Interzicerea strictă a porcinelor domestice în spații neîngrădite și neprotejate împotriva contactului cu porcii mistreți;

Interzicerea creșterii libere a porcilor domestici în vecinătatea fondurilor de vânătoare în scopul evitării contactului cu populația de mistreți;

Interzicerea accesului porcilor domestici pe fondurile de vănătoare;

Interzicerea transportului porcilor pe drumurile publice ori private;

Toti porcii morți sau bolnavi dintr-o exploatație trebuie imediat declarați la medicul veterinar sau la Direcția Sanitar Veterinară care procedează la investigațiile corespunzătoare;

Interzicerea cu desăvarșire a sacrificării porcinelor fără avizul DSVSA.

Boala afectează exclusiv porcinele domestice și mistreții, nefiind transmisibilă la oameni, însă are consecințe economice și sanitare grave pentru crescătorii de animale.

Vă rugăm să respectați cu strictețe toate măsurile de biosecuritate comunicate de medicii veterinari.