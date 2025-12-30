Fonduri europene pentru sprijinirea elevilor romi din Arad: meditații, consiliere și activități educaționale până în 2028

Please follow and like us:

Peste 200 de elevi de etnie romă, care studiază la trei licee din județul Arad, vor fi incluși într-un program complex de sprijin educațional, social și economic, finanțat cu peste 3 milioane de lei din fonduri europene.

Inspectorul școlar general al Inspectoratul Școlar Județean Arad, Marius Gondor, a declarat că a demarat selecția cadrelor didactice și a echipei de management, urmând ca activitățile cu elevii să înceapă din primăvara anului viitor.

Proiectul, intitulat „Măsuri integrate pentru comunitatea romă din județul Arad”, este finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027 și are o valoare totală de 3.099.238 de lei. Acesta este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Arad, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Ion Creangă Curtici, Liceul Tehnologic Vinga și Liceul Tehnologic Chișineu-Criș.

Elevii vor beneficia, până în februarie 2028, de meditații gratuite, ateliere educaționale, activități socio-educaționale, precum și de consiliere psihopedagogică și orientare școlară, în special cei aflați în risc de abandon. Proiectul include și programe de formare pentru cadrele didactice, dar și activități derulate în comunitate, în parteneriat cu instituții și organizații neguvernamentale.

Prin această inițiativă, autoritățile educaționale urmăresc creșterea participării școlare și prevenirea abandonului în rândul elevilor romi din județul Arad.