(FOTO) Tabăra de Sculptură organizată de Hub Cultural mARTA, în noul parc ARED UTA

Please follow and like us:

În perioada 6–14 august, Hub Cultural mARTA a organizat o Tabără de Sculptură inedită, desfășurată în noul parc de la ARED UTA. Evenimentul a fost o întâlnire unică între artă, natură și comunitate — o veritabilă experiență culturală în aer liber.

Zilele taberei au fost pline de creativitate, inspirație și dialog artistic, oferind sculptorilor talentați cadrul ideal pentru a da viață unor lucrări expresive, ce reflectă valorile culturii contemporane. Sculpturile realizate rămân mărturii durabile ale frumuseții și expresivității artei moderne.

Participanții au avut ocazia să lucreze direct în spațiul deschis al parcului, într-o atmosferă prietenoasă și colaborativă, unde natura în jur devine parte din actul artistic.

Hub Cultural mARTA a adresat un mulțumesc călduros tuturor participanților și susținătorilor. Datorită implicării acestora, tabăra a devenit o experiență memorabilă, ce întărește legătura dintre instituția culturală, artiști și publicul larg.

„Tabăra de Sculptură din perioada 6-14 august a fost o ocazie specială pentru noi, de a pune arta în dialog direct cu natura și comunitatea. Creativitatea sculptorilor, energia momentelor petrecute în parc și implicarea publicului au transformat această inițiativă într-o experiență profundă și memorabilă. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi. Hub mARTA rămâne deschis, activ și dedicat susținerii artei contemporane, prin evenimente autentice care creează conexiuni reale”, a declarat Ovidiu Balint, managerul Hub Cultural mARTA.