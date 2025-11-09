Furturi în serie din supermarketuri: trei persoane, reținute în Arad și Sântana

Please follow and like us:

Polițiștii Biroului de Ordine Publică au surprins în flagrant delict un tânăr de 20 de ani, din Arad, care, în data de 8 noiembrie 2025, sustrăgea țigări dintr-un supermarket situat pe strada Condurașilor. Având în vedere suspiciunea că acesta ar mai fi comis fapte similare, cazul a fost preluat de polițiștii Biroului de Investigații Criminale, care au continuat cercetările.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că tânărul ar mai fi sustras țigări în alte șapte zile din luna octombrie, profitând de neatenția personalului magazinului. Prejudiciul total cauzat a fost estimat la aproximativ 11.400 de lei. Pe baza probatoriului administrat, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Într-un alt caz, sesizat de această dată la un supermarket din Sântana, în cursul lunii octombrie a fost reclamat furtul mai multor bunuri alimentare și nealimentare, în valoare de aproximativ 720 de lei. Cercetările efectuate de polițiști au dus la identificarea a trei bărbați, cu vârste de 21, 38 și 49 de ani.

În baza probatoriului, tânărul de 21 de ani și bărbatul de 38 de ani, ambii din Pilu, au fost reținuți pentru comiterea infracțiunii de furt. Polițiștii continuă documentarea activității infracționale a celor trei, existând indicii că ar putea fi implicați și în alte fapte similare.