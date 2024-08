Please follow and like us:

OMV Petrom a încheiat primul semestru al acestui an cu un profit net de aproape 2,63 miliarde de lei, în creştere cu 178%, comparativ cu rezultatul net de 944 de milioane de lei consemnat în perioada similară a anului trecut, conform datelor financiare remise, miercuri, Bursei de Valori Bucureşti.

În trimestrul II din acest an, OMV Petrom a raportat un profit net de 1,22 miliarde de lei, în scădere faţă de primul trimestru din 2004 (1,399 miliarde de lei), dar în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2023, când a raportat o pierdere de 537 milioane de lei.

Veniturile din vânzări au scăzut cu 3% în primul semestru al anului, de la 17,864 miliarde de lei în perioada ianuarie-iunie 2023 la 17,248 miliarde de lei în perioada similară din 2024. În trimestrul doi 2024 grupul a raportat venituri fin vânzări de 8,704 miliarde de lei, în creştere faţă de trimestrul precedent (8,544 miliarde de lei), dar şi faţă de aceeaşi perioadă din 2023 (8,391 miliarde de lei).

„În primele 6 luni am avut o performanţă bună, susţinută de modelul nostru de business integrat, revenirea cererii de piaţă pentru produsele noastre şi rate de utilizare mai mari ale activelor noastre din downstream. Cu toate acestea, preţurile mai mici la gaze şi la energie electrică şi volumele mai mici de hidrocarburi disponibile la vânzare au dus la un rezultat din exploatare CCA excluzând elementele speciale cu 15% mai mic, de aproximativ 3 miliarde lei. În această perioadă, am contribuit cu circa 8 miliarde de lei la bugetul de stat al României, inclusiv dividende şi am investit aproximativ 2,4 miliarde de lei. Rolul nostru principal este să asigurăm energie şi am făcut acest lucru cu succes: noile sonde şi reparaţiile capitale au contribuit semnificativ la producţia de hidrocarburi, am înmagazinat cantităţi ridicate de gaze, îndeplinind obligaţia legală, rafinăria a continuat să funcţioneze peste media UE , iar centrala electrică Brazi are o contribuţie importantă la stabilitatea pieţei de energie electrică din România. În paralel, am continuat dezvoltarea Neptun Deep, am avansat cu proiectele de energie regenerabilă şi de electro-mobilitate şi am luat decizia finală de investiţie pentru o unitate de producţie SAF/HVO. Cu acest progres şi cu investiţii de până la 8 miliarde lei planificate pentru 2024, suntem bine poziţionaţi pentru a fi lideri ai tranziţiei energetice în România şi Europa de Sud-Est”, a declarat Christina Verchere, CEO OMV Petrom, într-un comunicat al grupului transmis AGERPRES.

Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale a fost de 3,1 miliarde de lei în primul semestru din acest, cu 15% mai mic comparativ cu rezultatul consemnat în perioada similară a anului trecut, determinat mai ales de preţurile mai mici la gaze şi energie electrică şi de vânzările mai mici de hidrocarburi, parţial compensate de rata mai mare de utilizare a rafinăriei şi de buna performanţă a canalelor de vânzări.

Potrivit sursei citate, pe zona de Explorare şi Producţie, rezultatul din exploatare excluzând elementele speciale a fost de 1,6 miliarde de lei faţă de 2,1 miliarde de lei în semestrul I al anului trecut, determinat mai ales de preţuri mai mici la gaze şi volume mai scăzute de vânzări de hidrocarburi. Rezultatele bune de la sondele noi şi de la lucrările de reparaţii capitale au atenuat parţial declinul natural, rezultând o scădere a producţiei cu 3% faţă de anul trecut. Costul de producţie a crescut cu 6%, la aproximativ 15,8 dolari/bep, din cauza costurilor mai mari cu personalul şi a producţiei mai mici disponibile pentru vânzare.

În sectorul Rafinare şi Marketing, rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale a fost de aproximativ 1,2 miliarde de lei, de la o bază scăzută de 758 milioane de lei în prima jumătate a anului trecut, ca urmare a reviziei planificate a rafinăriei în T2/23 şi a îmbunătăţirii performanţei canalelor de vânzare, parţial compensată de marje de rafinare mai mici.

Vânzările totale de produse rafinate au crescut cu 14% în primul semestru al anului, în timp ce vânzările cu amănuntul în România s-au majorat cu 6% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

În sectorul de Gaze şi Energie, a fost raportat un rezultat din exploatare excluzând elementele speciale de circa 400 milioane de lei, faţă de 1,2 miliarde de lei S1 2023, reflectând o performanţă operaţională bună atât în segmentul de gaze, cât şi de energie electrică, deşi influenţate de schimbările în legislaţie şi dinamica pieţei.

„Volumele de vânzări gaze naturale au fost cu 10% mai mici, din cauza volumelor mai mici către piaţa angro, inclusiv clienţii reglementaţi, şi către utilizatorii finali, în timp ce consumul centralei electrice Brazi a fost mai mare. Producţia netă de electricitate a fost de aproximativ 2,1 TWh faţă de circa 1 TWh în S1/23, cea mai mare producţie pentru o primă jumătate de an, centrala de la Brazi fiind într-o revizie planificată mai scurtă comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2023”, se arată în comunicatul grupului.

În primele şase luni ale acestui an, investiţiile totale ale grupului au fost de 2,4 miliarde de lei, mai mari cu 1% faţă de perioada ianuarie-iunie 2023, direcţionate mai ales către Explorare şi Producţie.

Datoriile nete la 30 iunie 2024 (incluzând leasing) au scăzut cu 9%, la 12,088 miliarde de lei, comparativ cu perioada similară din 2023.

Grupul OMV Petrom avea 8.098 angajaţi la sfârşitul lunii iunie 2024, în creştere cu 5% faţă de iunie 2023. AGERPRES