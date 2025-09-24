Hală cuprinsă de flăcări în Iratoșu: pompierii s-au luptat 4 ore cu focul!

Please follow and like us:

În această noapte, în jurul orei 02:00, pompierii militari arădeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit în incinta unei societăți comerciale (hală destinată reciclării deșeurilor) din localitatea Iratoșu.

Pentru misiune, au fost alocate forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad cu 5 autospeciale de stingere, o autospecială de primă intervenție și comandă și o ambulanță SMURD. La locul evenimentului au intervenit și pompierii voluntari din cadrul SVSU Șofronea și SVSU Dorobanți.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta violent, prin ardere generalizată în interiorul halei, unde erau depozitate materiale plastice și deșeuri, precum și în curtea unității, unde au fost cuprinse de flăcări material lemnos, deșeuri menajere și un stivuitor, pe o suprafață totală de aproximativ 6.200 de metri pătrați.

Din interiorul halei s-au autoevacuat în condiții de siguranță 10 angajați ai societății comerciale.

După aproximativ 4 ore de intervenție susținută a pompierilor, incendiul a fost localizat, intervenția fiind îngreunată de prezența materialelor combustibile din interiorul obiectivului.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

În aceste momente, incendiul este stins, iar pompierii militari arădeni acționează pentru identificarea eventualelor focare ascunse, îndepărtarea efectelor negative și stabilirea cauzei probabile a izbucnirii incendiului.