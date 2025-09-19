Please follow and like us:

Hub Cultural mARTA anunță continuarea proiectului „Aradul colorat”, printr-o nouă acțiune artistică de pictare murală ce va avea loc în imediata vecinătate a clădirii mARTA. Lucrarea va fi realizată de artista Roxana Alexandra Barbu și va începe săptămâna viitoare, aducând culoare și energie creativă în spațiul urban.

Proiectul „Aradul colorat” urmărește să transforme orașul într-o galerie de artă în aer liber, să ofere comunității repere vizuale contemporane și să creeze un dialog între artă și viața de zi cu zi a arădenilor.