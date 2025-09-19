Ultimele știri

News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Hub Cultural mARTA anunță continuarea proiectului „Aradul colorat” Hub Cultural mARTA anunță continuarea proiectului „Aradul colorat”

Hub Cultural mARTA anunță continuarea proiectului „Aradul colorat”

CulturaLocal 19 septembrie 2025 webeditor 0

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet
Pin Share

Hub Cultural mARTA anunță continuarea proiectului „Aradul colorat”, printr-o nouă acțiune artistică de pictare murală ce va avea loc în imediata vecinătate a clădirii mARTA. Lucrarea va fi realizată de artista Roxana Alexandra Barbu și va începe săptămâna viitoare, aducând culoare și energie creativă în spațiul urban.

Proiectul „Aradul colorat” urmărește să transforme orașul într-o galerie de artă în aer liber, să ofere comunității repere vizuale contemporane și să creeze un dialog între artă și viața de zi cu zi a arădenilor.

About author

webeditor

Add a comment

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Subscribe to NEWSARAD -Stiri aradene,evenimente,politica,cultura si reportaje by Email