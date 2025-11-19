Hub Cultural mARTA încheie un nou parteneriat pentru salvarea patrimoniului industrial arădean

Hub Cultural mARTA anunță un nou pas important în direcția recuperării și valorificării patrimoniului industrial al Aradului. Instituția a încheiat un parteneriat cu fosta fabrică de confecții MODA SA, prin care aceasta pune la dispoziție obiecte, instalații, aparatură și echipamente tehnice ce urmează să fie preluate și integrate în viitorul Muzeu al Tehnicii și Tehnologiei.

Muzeul va fi amenajat în interiorul monumentului istoric Casa mARTA, iar noile piese vor contribui la conturarea unei colecții reprezentative pentru istoria industrială locală, aducând în fața publicului elemente autentice din trecutul Aradului.

Reprezentanții hubului consideră că acest demers reprezintă o ocazie valoroasă de a transforma fragmente de istorie tehnică în resurse educative și culturale. „Prin acest parteneriat, păstrăm o parte din identitatea industrială a orașului și o redăm comunității ca spațiu de cunoaștere, memorie și inspirație pentru generațiile viitoare”, au transmis aceștia.

Hub Cultural mARTA a mulțumit conducerii MODA SA pentru deschiderea și sprijinul acordat, subliniind că astfel de colaborări sunt esențiale pentru revitalizarea patrimoniului local și dezvoltarea unor proiecte culturale relevante pentru Arad.