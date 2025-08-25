Încă un pas pentru modernizarea liniei de tramvai Arad-Ghioroc

Please follow and like us:

„Consiliul Județean Arad dorește să reabiliteze una dintre cele mai vechi linii electrificate de tren din lume, Arad-Ghioroc!”, a afirmat Iustin Cionca, președintele CJA. Aceasta a fost dată în folosință la 1 decembrie 1906. Pe masa de lucru a Consiliului Județean stă un nou proiect de hotărâre, prin care se reglementează finanțarea reabilitării infrastructurii de tramvai Arad-Ghioroc. În urma acestui proiect, se cofinanțează documentația pentru stabilirea parametrilor tehnici și a costurilor pentru această reabilitare, Consiliul Județean Arad urmând să aloce 6 milioane de lei, iar Primăria Municipiului un million de lei.

„Continuăm parteneriatul cu Primăria Arad pentru modernizarea liniei de tramvai care face legătura între Arad și Ghioroc. Acum, în urma reînnoirii acordului, contribuim la finanțarea documentației pentru a stabili indicatorii tehnico-economici ai lucrării. Pentru simplificare, acești indicatori arată ceea ce trebuie să facem din punct de vedere tehnic, adică lucrarea în sine și, de asemenea, costurile estimative care decurg în urma lucrării. Din punct de vedere strategic, dorim să păstrăm o legătură fiabilă cu Ghiorocul, cu Podgoria Aradului, pentru a pune în valoare «Litoralul Vestului», dar și Muzeul Tramvaiului, Muzeul Viei și Vinului sau cramele din Podgorie. Nu în ultmul rând, modernizarea liniei de tramvai înseamnă un transport facil pentru cei care fac naveta între aceste două coordonate: Arad și Ghioroc”, a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.