Incendiile de vegetație au afectat 133 de hectare în județul Arad, în doar patru zile

În ultimele 4 zile, subunitățile ISU Arad au intervenit la 21 incendii de vegetație uscată, miriște și lăstăriș, care au afectat o suprafață de aproximativ 133 hectare de teren.

„Facem un apel ferm la populație să manifeste responsabilitate si prudență în utilizarea focului deschis, mai ales în zonele cu vegetație uscată sau în apropierea terenurilor agricole. De asemenea, resturile de țigară pot genera incendii, NU le aruncați la întâmplare! ISU Arad reiterează necesitatea adoptării unui comportament preventiv, pentru protejarea vieții, bunurilor și a mediului înconjurător. Pompierii militari arădeni rămân la datorie pentru asigurarea răspunsului prompt la solicitările cetățenilor aflați în dificultate!“, transmit reprezentanții ISU Arad.

