Incendiile de vegetație dau mari bătăi de cap pompierilor arădeni, care au avut opt intervenții în weekend

În perioada 08-10 august 2025, pompierii militari arădeni au acționat pentru gestionarea optimă a 89 de situații de urgență produse la nivelul județului Arad. Cele mai multe intervenții au constat în acordarea asistenței medicale de urgență, echipajele SMURD intervenind la 68 de solicitări.

Totodată, salvatorii au acționat pentru stingerea a 13 incendii, precum și în alte 8 situații, în sprijinul comunităților, cum ar fi deblocarea unor persoane și asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

Dintre cele 13 incendii produse în acest sfârșit de săptămână, 8 au fost înregistrate la vegetație uscată în localitățile Șicula, Cărand, Bănești, Ineu, Lupești, Sânmartin, Șepreuș, Chișineu-Criș, iar alte 5 la un excavator, un autoturism, o anexă și două case particulare.

Totodată, forțele și mijloacele din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad au intervenit vineri, 08 august, în Municipiul Arad, cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD Terapie Intensivă Mobilă și o autospecială ce are în dotare o barcă, pentru salvarea unei persoane căzute în râul Mureș în apropierea pasarelei pietonale din zona ștrandului Neptun. Persoana a fost extrasă din apă de către pompierii militari arădeni, fiind preluată de către echipajul medical SMURD Terapie Intensivă Mobilă, care a început efectuarea manevrelor de resuscitare. Victima a răspuns manevrelor de resuscitare și prezintă semne vitale. Aceasta a fost transportată la spital de echipajul SMURD.

Sâmbătă, 09 august, forțele și mijloacele din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad au intervenit cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD Terapie Intensivă Mobilă, alături de trei ambulanțe SAJ, în Municipiul Arad pe Calea Aurel Vlaicu la un accident aviatic, un avion de mici dimensiuni prăbușit în curtea unei societați comerciale. În urma accidentului au rezultat două victime de sex masculin, ambele prezentând leziuni incompatibile cu viața. Până la sosirea pompierilor militari arădeni, serviciul privat pentru situații de urgență din cadrul societății comerciale a acționat pentru stingerea incendiului izbucnit la avionul de mici dimensiuni.

Incendiile au fost stinse prompt, fără a se înregistra victime. Suprafața totală de teren afectată de incendiile de vegetație a fost de aproximativ 13 hectare. Vă atenționăm cu privire la faptul că folosirea focului deschis în spații deschise este o acțiune periculoasă, atât pentru cetățeni, cât și pentru mediul înconjurător, deoarece flăcările se pot propaga într-un timp foarte scurt și pot afecta culturile agricole, locuințele, fondul forestier sau, în cele mai grave situații, pot provoca victime.

Cetățenilor le atragem atenția că arderea miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase este strict interzisă (articolul 94, alineatul (1), litera n, din OUG nr.195/2005 privind protecția mediului) și constituie contravenții, sancționându-se cu amendă de la 7.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON), pentru persoane fizice, și de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON), pentru persoane juridice.

Un regim sancţionator distinct este stabilit pentru arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice, faptă care constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, dacă a fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală.

Nu uitați! Informații despre comportamentul adecvat în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute accesând platforma națională de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro și aplicația DSU, care poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.