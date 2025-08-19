Incendiu de proporții la Birchiș: 1.000 de baloți de paie s-au făcut scrum

Please follow and like us:

Un incendiu de amploare a izbucnit astăzi în localitatea Birchiș, unde aproximativ 1.000 de baloți de paie au fost cuprinși de flăcări, existând riscul ca focul să se propage la o anexă aflată în apropiere. La fața locului au intervenit forțe și mijloace din cadrul Gărzii nr. 2 de intervenție Birchiș, cu o autospecială de stingere, sprijinite de o autospecială de la Secția Bârzava. De asemenea, în sprijin au sosit Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Birchiș și o ambulanță SAJ.

În momentul sosirii echipajelor, incendiul se manifesta violent, însă pompierii au reușit să îl localizeze și să prevină propagarea la anexele din apropiere.

În urma incidentului, o persoană a suferit un atac de panică, fiind asistată medical de către echipajul SAJ prezent la fața locului. Din fericire, nu au fost raportate alte victime.

În aceste momente, pompierii acționează pentru lichidarea completă a incendiului, astfel încât să fie eliminate toate focarele ascunse și riscul de reaprindere.