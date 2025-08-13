Ultimele știri

Incendiu de proporții la o fermă dezafectată, între Șagu și Mailat

Local 13 august 2025

Un incendiu a izbucnit astăzi la o fermă dezafectată situată între localitățile Șagu și Mailat. La fața locului intervin forțe și mijloace din cadrul Detașamentului Arad, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. În sprijin au fost mobilizate și echipaje din cadrul Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență Șagu, Vinga și Zădăreni.

La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau violent la o clădire dezafectată, pe o suprafață de aproximativ 3.000 de metri pătrați. Pompierii militari, alături de cei voluntari, acționează pentru localizarea și limitarea extinderii incendiului.

Intervenția este în desfășurare, urmând ca după lichidarea incendiului să fie stabilite cauzele izbucnirii acestuia.

