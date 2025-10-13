Incendiu în Seliștea: sute de baloți s-au făcut scrum

Please follow and like us:

În această noapte, 13 octombrie 2025, în jurul orei 01:15, pompierii militari din cadrul Detașamentului Sebiș au intervenit cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la baloți de paie depozitați pe un teren, în localitatea Seliștea.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta prin ardere generalizată la aproximativ 400 de baloți de paie.

Incendiul a fost localizat în limitele găsite, iar pentru supravegherea zonei și identificarea posibilelor focare ascunse, la fața locului a rămas o autospecială de stingere.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar cauza probabilă a producerii incendiului este în curs de stabilire.