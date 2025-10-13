Ultimele știri

News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Incendiu în Seliștea: sute de baloți s-au făcut scrum Incendiu în Seliștea: sute de baloți s-au făcut scrum

Incendiu în Seliștea: sute de baloți s-au făcut scrum

LocalUltimele stiri 13 octombrie 2025 webeditor 0

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet
Pin Share

În această noapte, 13 octombrie 2025, în jurul orei 01:15, pompierii militari din cadrul Detașamentului Sebiș au intervenit cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la baloți de paie depozitați pe un teren, în localitatea Seliștea.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta prin ardere generalizată la aproximativ 400 de baloți de paie.

Incendiul a fost localizat în limitele găsite, iar pentru supravegherea zonei și identificarea posibilelor focare ascunse, la fața locului a rămas o autospecială de stingere.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar cauza probabilă a producerii incendiului este în curs de stabilire.

About author

webeditor

Add a comment

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Subscribe to NEWSARAD -Stiri aradene,evenimente,politica,cultura si reportaje by Email