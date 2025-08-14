Incendiu la o anexă gospodărească în localitatea Chelmac

Please follow and like us:

Pompierii militari din cadrul Secției Bârzava au intervenit, joi, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească din localitatea Chelmac. La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, sprijinite de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Conop.

La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau generalizat pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Incendiul a fost localizat, iar pompierii acționează în continuare pentru lichidarea completă a acestuia.

O persoană a suferit un atac de panică, fiind asistată medical la fața locului de echipajul SMURD. Aceasta a refuzat transportul la spital.

Intervenția este în dinamică, pompierii urmând să stabilească cauzele care au dus la izbucnirea incendiului.