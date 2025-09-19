Ultimele știri

News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Incendiu la o casă din municipiul Arad, în Zona 3 Insule Incendiu la o casă din municipiul Arad, în Zona 3 Insule

Incendiu la o casă din municipiul Arad, în Zona 3 Insule

LocalUltimele stiri 19 septembrie 2025 webeditor 0

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet
Pin Share

Un incendiu a izbucnit la o locuință din municipiul Arad, în Zona 3 Insule. La fața locului intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Focul se manifestă prin ardere generalizată la acoperișul casei, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Intervenția pompierilor este în dinamică.

About author

webeditor

Add a comment

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Subscribe to NEWSARAD -Stiri aradene,evenimente,politica,cultura si reportaje by Email