Incendiu la o casă din municipiul Arad, în Zona 3 Insule
Local 19 septembrie 2025
Un incendiu a izbucnit la o locuință din municipiul Arad, în Zona 3 Insule. La fața locului intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.
Focul se manifestă prin ardere generalizată la acoperișul casei, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Intervenția pompierilor este în dinamică.
