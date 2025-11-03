Ultimele știri

News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Incendiu la o casă din Vinga: o persoană a fost găsită decedată Incendiu la o casă din Vinga: o persoană a fost găsită decedată

Incendiu la o casă din Vinga: o persoană a fost găsită decedată

LocalUltimele stiri 3 noiembrie 2025 webeditor 0

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet
Pin Share

Un incendiu de proporții a izbucnit în această dimineață, la o casă cu regim de înălțime P+M din localitatea Vinga. Pentru stingerea flăcărilor, intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad, cu două autospeciale de stingere, o autoscară și două ambulanțe SMURD, dintre care una de Terapie Intensivă Mobilă. În sprijinul acestora acționează și pompierii voluntari din cadrul SVSU Vinga.

De asemenea, pentru eficientizarea misiunii, în sprijinul forțelor din Arad au fost solicitați și pompierii militari din cadrul ISU Timiș, care intervin cu o autocisternă de stingere.

Incendiul se manifestă prin ardere generalizată la un garaj din curtea gospodăriei, propagându-se la o anexă, existând pericol de extindere la locuință.

Din păcate, în curtea casei a fost descoperită o persoană decedată.

Intervenția este în dinamică, pompierii acționând pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru înlăturarea oricărui pericol de extindere a focului.

About author

webeditor

Add a comment

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Subscribe to NEWSARAD -Stiri aradene,evenimente,politica,cultura si reportaje by Email