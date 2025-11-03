Incendiu la o casă din Vinga: o persoană a fost găsită decedată

Un incendiu de proporții a izbucnit în această dimineață, la o casă cu regim de înălțime P+M din localitatea Vinga. Pentru stingerea flăcărilor, intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad, cu două autospeciale de stingere, o autoscară și două ambulanțe SMURD, dintre care una de Terapie Intensivă Mobilă. În sprijinul acestora acționează și pompierii voluntari din cadrul SVSU Vinga.

De asemenea, pentru eficientizarea misiunii, în sprijinul forțelor din Arad au fost solicitați și pompierii militari din cadrul ISU Timiș, care intervin cu o autocisternă de stingere.

Incendiul se manifestă prin ardere generalizată la un garaj din curtea gospodăriei, propagându-se la o anexă, existând pericol de extindere la locuință.

Din păcate, în curtea casei a fost descoperită o persoană decedată.

Intervenția este în dinamică, pompierii acționând pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru înlăturarea oricărui pericol de extindere a focului.