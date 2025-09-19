Ultimele știri

News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Incendiu la un apartament din municipiul Arad, pe strada Voluntarilor Incendiu la un apartament din municipiul Arad, pe strada Voluntarilor

Incendiu la un apartament din municipiul Arad, pe strada Voluntarilor

Local 19 septembrie 2025 webeditor 0

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet
Pin Share

Un incendiu a fost semnalat, astăzi, la un apartament din municipiul Arad, pe strada Voluntarilor, unde s-au observat degajări de fum la nivelul balconului.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad cu două autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la un aparat de climatizare aflat pe balcon, însă a fost stins prompt, înainte să se extindă la locuință.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

About author

webeditor

Add a comment

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Subscribe to NEWSARAD -Stiri aradene,evenimente,politica,cultura si reportaje by Email