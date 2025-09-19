Incendiu la un apartament din municipiul Arad, pe strada Voluntarilor
Un incendiu a fost semnalat, astăzi, la un apartament din municipiul Arad, pe strada Voluntarilor, unde s-au observat degajări de fum la nivelul balconului.
La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad cu două autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD.
La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la un aparat de climatizare aflat pe balcon, însă a fost stins prompt, înainte să se extindă la locuință.
Din fericire, nu au fost înregistrate victime.
