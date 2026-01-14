Incendiu la un garaj din Adea. Un autoturism a fost făcut scrum

Please follow and like us:

În noaptea de 14 ianuarie 2026, în jurul orei 00:15, pompierii militari arădeni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un garaj din curtea unei gospodării din localitatea Adea.

La fața locului au acționat pompierii Gărzii nr. 2 de Intervenție Chișineu-Criș, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Incendiul se manifesta generalizat, existând riscul extinderii la o anexă din apropiere. Focul a fost lichidat în limitele găsite, fără victime.

Autoturismul aflat în garaj și bunurile din interior au ars în totalitate. De asemenea, pentru prevenirea unei explozii, pompierii au evacuat trei butelii de gaz.

Cauza probabilă a incendiului a fost efectul termic produs de un mijloc de încălzire. Pompierii reamintesc populației să utilizeze cu atenție sursele de încălzire și instalațiile electrice, mai ales în sezonul rece.