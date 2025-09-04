Ultimele știri

Incendiu pe strada Tribunul Dobra, în Arad! Două persoane intoxicate cu fum, evacuate de pompieri în toiul nopții

Noaptea de miercuri spre joi a fost una de foc pentru pompierii arădeni, chemați de urgență la un incendiu izbucnit într-un apartament de pe strada Tribunul Dobra, în Municipiul Arad. Flăcările nu s-au manifestat violent, însă fumul dens a umplut locuința și casa scării, punând în pericol locatarii.

La fața locului au intervenit inițial forțe și mijloace din cadrul Detașamentului Arad, cu două autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD. În scurt timp, dispozitivul a fost suplimentat: trei autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție la înălțime, o autospecială de descarcerare ușoară și două ambulanțe SMURD, dintre care una de Terapie Intensivă Mobilă.

Pompierii au evacuat din bloc două persoane conștiente și cooperante, care însă s-au intoxicat cu fum. Acestea au primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind ulterior transportate la spital pentru tratament.

Incendiul a fost lichidat. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de specialiști.

