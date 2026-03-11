Incendiu puternic la o fabrică de polistiren

Please follow and like us:

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri dimineață, 11 martie, la o fabrică de polistiren din zona industrială a cartierului Aradul Nou, iar un nor gros de fum a acoperit o parte a municipiului Arad.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Arad, incendiul a fost anunțat la numărul unic de urgență 112 cu puțin timp înainte de ora 8:00. La sosirea echipajelor de intervenție, focul se manifesta generalizat, cu degajări mari de fum.

Din cauza cantității semnificative de fum rezultat în urma arderii materialelor, autoritățile au transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT pentru persoanele aflate în apropierea zonei afectate.

La locul intervenției acționează pompierii militari ai ISU Arad cu un dispozitiv format din șase autospeciale de stingere, o ambulanță SMURD, un echipaj de descarcerare și o autoscară. În sprijinul salvatorilor arădeni au fost trimise și două autospeciale de stingere din cadrul ISU Timiș.

Deocamdată, autoritățile nu au raportat victime. Pompierii continuă intervenția pentru localizarea și lichidarea incendiului, urmând ca după stingerea focului să fie stabilite cauzele producerii acestuia.