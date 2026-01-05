Începând cu 19 ianuarie 2026 pot fi achitate taxele și impozitele locale în municipiul Arad

Please follow and like us:

Primăria Municipiului Arad, prin Direcția Venituri, aduce la cunoștința cetățenilor că taxele și impozitele locale aferente anului 2026 vor putea fi achitate începând de luni, 19 ianuarie 2026.

Pentru a veni în sprijinul contribuabililor, Direcția Venituri pune la dispoziție mai multe modalități de plată. Taxele și impozitele locale pot fi achitate online, prin platformele electronice GlobalPay și ghiseul.ro, la stațiile PayPoint, precum și prin POS sau numerar.

Plata cu numerar sau card bancar se poate efectua la casieriile Direcției Venituri situate pe strada Mucius Scaevola nr. 11 și pe Bulevardul Revoluției nr. 73, în incinta Palatului Cenad. Programul de lucru cu publicul este de luni până joi, între orele 08:30–16:00, iar vineri între orele 08:30–13:30.

De asemenea, serviciul de încasare a impozitelor și taxelor locale este disponibil la toate oficiile poștale din municipiul Arad.

O altă metodă rapidă și modernă de plată o reprezintă cele 45 de stații PayPoint, amplasate în supermarketuri, centre comerciale, benzinării și magazine de proximitate, prin intermediul cărora pot fi achitate taxe, impozite sau amenzi.

Totodată, Primăria Municipiului Arad recomandă plata online, considerată una dintre cele mai comode și sigure metode. Aceasta se poate realiza accesând site-ul instituției, www.primariaarad.ro, prin intermediul Platformei de contact a Direcției Venituri – „Plătește online”.

Persoanele fizice care achită anticipat impozitele pentru terenuri, clădiri și mijloace de transport beneficiază de o bonificație de 10%.