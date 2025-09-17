Inspectoratul de Jandarmi are un nou membru în echipa canină

Please follow and like us:

Din această săptămână, Inspectoratul de Jandarmi are un nou coleg patruped -IOM, un ciobănesc german, în vârstă de doar câteva luni.

IOM face parte din echipa canină a inspectoratului și va urma un program de pregătire, urmând să fie specializat în patrulare și intervenție. Prin curaj, agilitate și spirit de echipă, noul nostru partener canin va contribui la consolidarea capacității operative a jandarmilor, fiind antrenat să acționeze alături de aceștia în misiuni complexe de ordine publică și intervenție.

Conductorul său este plutonier adjutant șef Dragoș Florin, alături de care IOM va forma un binom de încredere, pregătit să răspundă prompt tuturor misiunilor ce îi vor fi încredințate.