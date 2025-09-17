Ultimele știri

News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Inspectoratul de Jandarmi are un nou membru în echipa canină Inspectoratul de Jandarmi are un nou membru în echipa canină

Inspectoratul de Jandarmi are un nou membru în echipa canină

LocalUltimele stiri 17 septembrie 2025 admin 0

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet
Pin Share

Din această săptămână, Inspectoratul de Jandarmi are un nou coleg patruped -IOM, un ciobănesc german, în vârstă de doar câteva luni.

IOM face parte din echipa canină a inspectoratului și va urma un program de pregătire, urmând să fie specializat în patrulare și intervenție. Prin curaj, agilitate și spirit de echipă, noul nostru partener canin va contribui la consolidarea capacității operative a jandarmilor, fiind antrenat să acționeze alături de aceștia în misiuni complexe de ordine publică și intervenție.

Conductorul său este plutonier adjutant șef Dragoș Florin, alături de care IOM va forma un binom de încredere, pregătit să răspundă prompt tuturor misiunilor ce îi vor fi încredințate.

About author

admin

Add a comment

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Subscribe to NEWSARAD -Stiri aradene,evenimente,politica,cultura si reportaje by Email